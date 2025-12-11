Ariel Holan deja la dirección técnica de Rosario Central, club argentino de Ángel Di María

"Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año", expresaron desde la institución de la provincia de Santa Fe en una publicación en sus redes sociales que incluyó una foto suya y la leyenda "Gracias Profe".

El entrenador asumió en noviembre de 2024, dirigió 42 partidos en los que logró 22 victorias, trece empates y siete derrotas y alcanzó los cuartos de final del Torneo Apertura y los octavos de final del Clausura.

En su plantel destacó Ángel Di María, quien volvió este año a la institución tras casi dos décadas en distintos equipos de Europa y marcó siete goles.

Su gestión al frente del 'Canalla' mostró gran nivel de juego y logró el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores de 2026, pero quedó lejos de alcanzar instancias definitorias de las competiciones argentinas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre", concluyó el comunicado, en referencia al sorpresivo trofeo recibido el 20 de noviembre por ser el equipo de Primera División que más puntos acumuló en la tabla anual de 2025, aunque no haya ganado ninguna de las finales en disputa.

Holan, Di María, el capitán del equipo y arquero Jorge 'Fatura' Broun, junto al presidente del club, Gonzalo Belloso, recibieron el trofeo en la sede de la Liga Profesional, en Buenos Aires, de las manos del presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Este título no era uno de los que estaban en disputa en la máxima categoría del fútbol profesional de Argentina, compuesta por los campeonatos Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones, lo que disparó agudas críticas por parte de simpatizantes, jugadores, entrenadores e incluso presidentes de clubes.

La AFA había pedido al Estudiantes que se homenajeara a su rival antes del comienzo del partido con un 'pasillo del campeón', pero al momento de la ceremonia los jugadores expresaron su disconformidad dando la espalda a Rosario Central al momento de ingresar al estadio para el partido que Estudiantes ganó 0-1 como visitante por los octavos de final del Torneo Clausura.

Juan Sebastián Verón, exinternacional de Argentina como jugador y actual titular del Estudiantes de La Plata, fue sancionado por AFA con seis meses de suspensión por la medida de protesta.