El delantero argentino Hernán Barcos deja con tristeza Alianza Lima tras cinco años

Pese a que la disposición de 'el Pirata' Barcos, de 41 años, era continuar una temporada más en Alianza Lima, el argentino se va del club tras cinco años en los que dejó huella.

Fichó en 2021 con la idea de jugar en segunda división y acabó ganando dos ligas nacionales de Perú y participando en la mejor campaña internacional del equipo en las últimas décadas.

"¡Gracias Pirata! Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul", anunció Alianza Lima en redes sociales.

El conjunto íntimo también compartió un video en el que se recuerda el recorrido del delantero en el equipo y su llegada a Perú en enero de 2021, en el que decía a la prensa que venía a Alianza Lima con esperanza, fe y confianza de devolver al equipo "donde tiene que estar".

Poco después de la confirmación de que Barcos deja el equipo limeño, el propio jugador publicó en sus redes sociales un video en el que se despide de la hinchada.

"Querido pueblo 'blanquiazul' acá estoy para despedirme de una manera simple y tranquila, como fue mi llegada. Vivimos cinco años muy lindos juntos, vivimos cosas espectaculares, emociones, tristeza... pero sobre todo tuvimos mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración mutua", indicó el delantero argentino de 41 años.

El futbolista, que también fue capitán del equipo, agregó que se queda con estas últimas semanas de gran cariño y soporte que le brindaron los aficionados.

"Me voy feliz de Alianza y agradecido con todos ustedes que durante estos cinco años me llenaron. Se ganaron una familia aliancista, por eso hemos sufrido tanto estas semanas con mi familia, porque cuesta despedirse y cuesta salir, pero seguramente es lo mejor para todos", dijo Barcos.

El delantero fue elegido como el mejor goleador de la liga peruana en 2021 y 2022, y fue clave para la victoria de Alianza en las ediciones de 2021 y 2022 de la Liga 1. Además ha sido goleador en la Copa Libertadores de 2024 y 2025.

El argentino inició su carrera deportiva en 2004 el Racing Club de Argentina y ha formado parte de la selección nacional de su país entre 2012 y 2014.

Antes de llegar a Lima estuvo una temporada en el Bashundhara de Bangladés, pasó por el Atlético Nacional de Colombia, el Cruzeiro de Brasil, Liga de Quito y Olmedo de Ecuador, el Vélez Sarsfield y Huracán de Argentina, el Sporting de Lisboa, el Palmeiras y Gremio de Brasil, el Guaraní de Paraguay y los equipos chinos Shanghái Shenhua y Shenzhen Ruby.