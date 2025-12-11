Eric García (Barça): "Ser capitán no es un objetivo, pero a mí me sale de forma natural"

"Siempre he sido capitán en las categorías inferiores del Barça. Me gusta ayudar al compañero, tanto dentro como fuera del campo. Tengo ese carácter en el campo que me ayuda a ello, y los entrenadores siempre han contado conmigo en ese aspecto", explicó a los medios de comunicación tras firmar su nuevo contrato.

Eric García afirmó que su sueño siempre fue "jugar en el Barça y ganar muchos títulos", incluso cuando tuvo que marcharse una temporada cedido al Girona: "El paso de irme allí fue muy importante para jugar muchos minutos y volver a coger este nivel, y quiero agradecer a Míchel la confianza que tuvo en mí".

El jugador catalán reconoció que, al inicio del curso pasado, le estaba "costando entrar" en el once de Hansi Flick, porque una lesión le impidió hacer la pretemporada. Pero que "todo cambió" tras el partido de Liga de Campeones ante el Benfica.

"Había posibilidades de salir, pero tuve una conversación con el míster, me dijo que me necesitaba aquí y eso cambió el rumbo de la temporada", desveló.

Esta campaña, Eric García está siendo el jugador más utilizado por Flick, que recurre a él para cubrir la posición de central, lateral derecho o mediocentro.

"Yo siempre he sido central. De lateral, también me siento cómodo, y de '6' poco a poco me voy adaptando. Al final, tenemos un equipo de mucha calidad, hay gente muy buena, y yo intento sumar todo lo que puedo", comentó al respecto.

A sus 24 años, el internacional español se encuentra en plenitud, pero no ha tenido fácil triunfar en el Barcelona: "Llegué aquí muy joven y en una época difícil para el club, pero siempre me mantuve tranquilo y sabía de mis cualidades. Y sé que por jugar bien ahora, no soy el mejor del mundo, ni que volveré a ser el peor el día que la cague".

Y es que, "cuando las cosas se ponen duras", Eric García sabe que "toca agachar la cabeza y trabajar sin hacer ruido" y ahora por fin está "disfrutando de la regularidad". Y por eso dijo estar "muy agradecido" a su entrenador "por la confianza" que le está dando.

La misma receta que se aplica él en su rendimiento personal cree que es extensible al equipo: mantener la calma, valorar las cosas que se están haciendo bien y seguir mejorando. Aspectos que le han permitido recuperar al Barça el liderato en LaLiga.

"Después del Clásico (2-1) parecía que ya tirábamos la temporada al aire, y después del Chelsea también. Hemos tenido un principio de temporada con muchas lesiones, nos faltaron jugadores importantes y aún así el equipo nunca ha desentonado", destacó Eric García.