La venta del Parque de los Príncipes lanza la campaña de las municipales de París

El actual diputado, que durante años fue número dos de la actual alcaldesa, Anne Hidalgo, protagonizó así un golpe de timón en su partido, que hasta ahora se oponía de forma tajante a deshacerse del mítico estadio.

La todavía alcaldesa, que tras dos mandatos al frente de la ciudad decidió no presentarse a la reelección, llegó incluso a aprobar en el pleno municipal una moción que convertía en invendible el estadio levantado en 1972 el en oeste de la ciudad.

Grégoire, que se distanció de Hidalgo e incluso debió imponerse en unas primarias al candidato apoyado por la actual regidora, abre la puerta ahora a una venta a un PSG deseoso de contar con un estadio más amplio y moderno que refleje la nueva entidad que ha cobrado el campeón de Europa.

"Si fuera alcalde, la venta del estadio sería una propuesta que llevaría al pleno", asegura el candidato socialista al diario L'Équipe.

Una declaración que le ha valido las críticas de los otros miembros de la coalición que gobierna París, comunistas y ecologistas, pero también de la oposición conservadora, dirigida por la actual ministra de Cultura, Rachida Dati.

Los primeros consideraron "una traición" el cambio de postura de Grégoire, mientras que los segundos, que siempre han estado abiertos a la venta del Parque de los Príncipes, le acusan de querer buscar sacar la cabeza a costa de un asunto que él mismo encabezó cuando era la mano derecha de Hidalgo.

La oferta del candidato socialista no ha tenido un eco muy sonoro en el PSG, cuyo presidente, Nasser Al Khelaifi, anunció en febrero del año pasado que el futuro del club estaba fuera del Parque de los Príncipes.

Desde entonces se viene buscando un lugar en las afueras de la ciudad para levantar un estadio moderno y de hasta 90.000 localidades, frente a las 47.000 del actual recinto.

El PSG mantiene contactos con dos localidades, Poissy, al noroeste de la capital, donde desde 2023 tiene levantada su ciudad deportiva, y Massy, al sur, junto al aeropuerto de Orly.

Fuentes del club indicaron que el cambio de actitud de Grégoire no detendrá el estudio de esos dos proyectos, que siguen siendo prioritarios, y entre los que elegirá en otoño de 2026.

El PSG cree que quedarse en el Parque de los Príncipes genera demasiadas incertidumbres. Primero tiene que ser aprobado por el pleno municipal, luego llegar a un acuerdo económico y después doblegar todas las reticencias legales que genera un lugar considerado patrimonio de la ciudad.

Eso complica toda obra de ampliación, como la que proponía el PSG para elevar su capacidad a 60.000 plazas, que condicionaba a que le vendieran el estadio.

Fuentes del club citadas por Le Parisien consideran que las palabras de Grégoire "muestran una dinámica positiva de la ciudad" sobre el proyecto del PSG, pero consideran que su ambición exige "una estabilidad institucional", que por ahora solo encuentran en Poissy y Massy.