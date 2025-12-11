Ultras polacos atacan autobuses del Rayo en una carretera: 10 heridos y 3 hospitalizados

Según explicó por teléfono un portavoz de la Policía regional de Radom, "una patrulla llegó al lugar (del incidente) cinco minutos después del aviso, que fue recibido a las 00:46 horas, y encontró a dos autocares con aficionados de España" donde viajaban aficionados españoles.

"Gracias a la rápida llegada de la Policía se evitó una escalada de la confrontación", añadió el portavoz policial.

Los agentes hallaron "una valla que bloqueaba la vía de servicio de la S8", y encontraron "cizallas para cortar metal, pasamontañas y porras" en el lugar de los hechos.

Se han detenido en total a siete personas relacionadas con el ataque, cuatro de ellas en los vehículos que bloquearon el paso de los autobuses, y todas ellas son residentes de Białystok (este), ciudad donde el equipo español disputará esta noche un partido contra el Jagiellonia.

La agresión tuvo lugar entre Varsovia y Białystok, en la localidad de Prosienica.

Los medios polacos, como la emisora RMF FM, señalan que unos "cincuenta enmascarados" utilizaron dos vehículos para cortar el paso a los autobuses.

Hay constancia de diez heridos, nueve españoles y un polaco.

Además de los tres trasladados al hospital, una ambulancia atendió a otros heridos en el lugar que no requirieron hospitalización,.

El partido entre el Jagiellonia Białystok y el Rayo Vallecano, de la competición europea Liga Conferencia, se celebrará según lo programado hoy jueves a las 18:45 horas en Białystok.