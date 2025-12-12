La FIFA registra cinco millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026 en 24 horas

Según el organismo internacional, las peticiones provienen de aficionados de más de 200 países y territorios distintos. El partido de la fase de grupos que viene generando la mayor demanda es el enfrentamiento entre Colombia y Portugal. Otros encuentros muy solicitados son Brasil-Marruecos, México-Corea del Sur, Ecuador-Alemania y Escocia-Brasil.

Los países que enviaron la mayor cantidad de solicitudes de entradas son Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá. La fuerte demanda se produce a pesar del notable incremento en los precios de los boletos y de las habitaciones de hotel en las ciudades sede.

El caso de Escocia destaca particularmente, ya que el Mundial 2026 marca su regreso al torneo después de 28 años de ausencia. La FIFA fue segmentando los partidos de la fase de grupos en cuatro categorías basadas en su atractivo comercial.

Para los encuentros de mayor interés, el precio mínimo de una entrada es de 265 dólares. Por otro lado, los boletos más costosos para estos partidos superan la cifra de 700 dólares. Respecto a la final, que se jugará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, el precio de entrada más bajo es de 4.100 dólares.

Fuente: EFE