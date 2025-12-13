2-0. Un gran gol de espuela de Terrier encarrilla la victoria del Leverkusen

El golazo de Terrier, en el minuto 66, desatascó un partido en el que el Leverkusen tuvo casi siempre la iniciativa.

Terrier marcó su gol, tras entrar como suplente en la segunda parte, sin tener una posición ideal de remate. El centro de Arthur desde la derecha -tras un buen desborde- le llegó demasiado atrás, pero lanzó el cuerpo hacia adelante y remató de espuela.

En la primera parte, el Leverkusen tuvo más la pelota, lanzó más disparos a puerta y dispuso de una gran ocasión en los pies de Kofane en el minuto 9 tras un pase de tacón de Maik Tillmann desde fuera del área.

El Colonia fabricó dos buenas llegadas. Primero, en el minuto 21, Said El Mala ganó la línea de fondo tras un buen desborde y su centro al área pequeña se lo perdió por muy poco Luka Waldschmidt.

Luego, en el 27, el meta del Leverkusen, Mark Flekken, reaccionó con una buena parada a un remate de Waldschmidt dentro del área.

En la segunda parte el Leverkusen apretó más, tuvo más ocasiones, como una en el minuto 48 de Maik Tillmann, que, solo frente al portero Marwin Schwäbe, remató alto, y luego se encontró con buenas paradas de Schwäbe tras un remate a quemarropa de Maza y un cabezazo de Kofane.

Flekken también había tenido que intervenir dos veces ante un lanzamiento de falta de Sebolonsen y un remate de Maina desde fuera del área.

El 1-0 dio al Leverkusen unos minutos de euforia que coronó con el segundo tanto, marcado de cabeza por Robert Andrich en el minuto 72 al rematar de cabeza un saque de esquina.

El Colonia intentó reaccionar, pero el Leverkusen no pasó apuros y se quedó con los tres puntos.

2 - Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Andrich, Tapsoba; Arthur, Aleix García (Badé. 77), Maza, Poku (Tella, 62); Hofmann (Terrier, 62), Kofane (Sarco, 76), Tillmann.

0 - Colonia: Schwäbe; Sebulonsen, Martel (Johanesson, 80), Van der Berg; Thielmann, Krauss, Huseinbasik (Özkacar 46), Kaminski; Waldschmidt (Maina, 46) Bulter (Ache 46), El Mala (Lund, 73).

Goles: 1-0, min.66: Terrier. 2-0, min.72: Andrich.

Árbitro: Harms Osmers. Amonestó a Martel, Arthur y Quansah.

Incidencias: partido de la decimocuarta jornada de la Bundesliga disputado en el BayArena de Leverkusen.