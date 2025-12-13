6-0. Suárez, pichichi en Portugal tras un doblete en la victoria del Sporting contra AVS

El Sporting solo necesitó cinco minutos durante la primera parte para ponerse por delante. Suarez abrió el marcador en el minuto 32' con un remate con el pie derecho que rebotó en el cuerpo de su compatriota del AVS Cristian Devenish, tras un pase de Ricardo Mangas.

Tres minutos más tarde, Araújo anotó el segundo tanto, después de un asistencia de Vagiannidis quien tras avanzar por la banda derecha disparó al centro, donde apareció el exjugador del Toluca en pleno corazón del área.

El Sporting amplió su ventaja en el 37', después de que Kochorashvili sirviera de cabeza a Geny Catamo, que marcó el tercer gol de la noche.

Pese a tener el encuentro sentenciado, la lluvia de goles del equipo de Lisboa frente al colista no cesó en la segunda parte.

De hecho, al poco de regresar al campo tras el intervalo, Araújo apuntó la diana del doblete en el 47' al recibir un pase raso de Vagiannidis desde la derecha que no dudó en aprovechar.

En el minuto 53, Suárez marcó el gol que lo convirtió en pichichi de la Liga Portugal, después de un saque de esquina de Trincão, que Matheus Reis desvió al primer palo para que después Suárez rematara poniendo el marcador 5-0.

De esta forma, el exjugador del Zaragoza se pone como máximo goleador del torneo luso por delante del griego Pavlidis, del Benfica, y del brasileño Clayton, del Rio Ave, ambos con diez goles.

El sexto gol de la noche llegó en el tiempo de descuento, gracias a Geny, que anotó el tanto del doblete con un remate raso a puerta.

Con este triunfo, los verdiblancos suman 35 puntos y siguen segundos en la tabla provisional, por detrás del Oporto, con 37 puntos, y por delante del Benfica, con 29, que se enfrentarán el lunes al Estrela da Amadora y mañana al Moreirense, respectivamente.