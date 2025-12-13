Con doblete de ‘Raphinha’ Barcelona asegura el liderato y cierra el año en la cima

Es notable la remontada, ya que cuando los catalanes perdieron en el Bernabéu (2-1), la desventaja con los blancos había llegado a ser de cinco puntos. Siete triunfos después, la diferencia a favor del Barça es de siete unidades, aunque con un partido más que el Real Madrid. La ventaja sobre el Villarreal, que ocupa el tercer puesto, es de ocho puntos, aunque el equipo amarillo tiene dos partidos menos.

El encuentro ante los navarros resultó ser extremadamente sufrido para el cuadro local en el Camp Nou. Los azulgranas tardaron 70 minutos en conseguir abrir el marcador, a pesar de haber sumado 21 remates al arco. Su dominio fue insultante ante un rival que ofreció muy poco y se centró totalmente en su sólida defensa.

Anticipando el “autobús” que el técnico Alessio Lisci plantaría en el Camp Nou, Hansi Flick dispuso una formación ofensiva. Colocó a Marcus Rashford por la izquierda para ensanchar el campo, a Raphinha como mediapunta y confió en la capacidad goleadora de Ferran Torres y el desborde de Lamine Yamal.

Sin embargo, el equipo no estuvo fino en la definición, lo que hizo que el partido se sintiera como un calco del vivido días atrás contra el Eintracht de Fráncfort. Aquel duelo se resolvió con dos goles de un protagonista inesperado, el defensor Jules Kounde.

Contra Osasuna, la intención del Barcelona era evitar el sufrimiento, algo que claramente no logró en la primera mitad del encuentro. Su monólogo ofensivo no se vio reflejado en el marcador, principalmente por la falta de puntería en los metros finales. Esto, a pesar de un tanto anulado a Ferran Torres (min. 24) por el VAR debido a un fuera de juego previo.

Previamente, Rashford había reclamado un posible penalti por parte de Arguibide (min. 8), que finalmente no fue concedido por el videoarbitraje. El Barça mantuvo a Osasuna arrinconado, controlando la pelota y generando las oportunidades, más allá de alguna acción aislada del veloz Víctor Muñoz y la presencia de Budimir en el área rival.

Un remate de Eric (min. 22) que salió desviado por poco, y otro de Lamine Yamal (min. 23), ambos en el transcurso de un par de minutos, estuvieron a punto de sorprender al portero Sergio Herrera. Antes, Budimir había cazado un balón en el área y Víctor Muñoz había sembrado dudas en la defensa azulgrana con un par de aceleraciones de velocista puro.

El gol del 1-0 podía caer en cualquier momento, pero la resistencia de Osasuna se mantenía firme. Ni siquiera una gran acción individual de Lamine Yamal que finalizó con una espectacular chilena de Ferran Torres, justo al borde del descanso, pudo mover el marcador.

La segunda mitad fue una repetición del guion: dominio abrumador del Barcelona y un ejercicio de supervivencia por parte de la defensa de Osasuna. Rashford, mediante un lanzamiento de falta, puso a prueba a Herrera (min. 48). No obstante, fue Víctor Muñoz quien tuvo el gol en sus pies, tras una rápida contra que finalizó impactando en el lateral de la red (min. 49).

Rashford, siendo uno de los más activos en el ataque, volvió a tener cerca el gol, en esta ocasión tras una exquisita combinación entre Lamine Yamal y Kounde (min. 52). Sin embargo, la responsabilidad de desatascar el partido recayó finalmente en Raphinha. Una conducción de Pedri en transición y un zurdazo desde la frontal del brasileño superaron la resistencia de Herrera para sellar el 1-0.

El Camp Nou respiró aliviado con 20 minutos restantes en el reloj, pero la inercia del partido ya apuntaba más a un nuevo tanto local que a un posible empate de los navarros. Y la lógica se impuso: una jugada iniciada por Kounde, cuyo centro fue despejado por Catena, le permitió a Raphinha anotar el 2-0, completando su segundo doblete de la temporada.

El Barça se afianza un poco más en el liderato y demostró una vez más su capacidad para solventar este tipo de partidos trabados. Esta es la segunda victoria consecutiva que resuelve con solvencia en la misma semana, consolidando su posición antes del parón de fin de año.

Ficha técnica del partido:

Barcelona (2): Jugaron Joan García; Kounde, Cubarsí (Fermín, min. 74), Gerard Martín, Balde (Christensen, min. 87); Eric, Pedri (Bardghi, min. 87); Raphinha (Casadó, min. 87); Lamine Yamal, Rashford (De Jong, min. 74) y Ferran Torres.

Osasuna (0): Jugaron Sergio Herrera; Bretones, Herrando, Catena, Boyomo, Arguibide (V. Rosier, min. 70); Moncayola, Torró (Iker Muñoz, min. 46), Oroz (Rubén G., min. 64), Víctor Muñoz (Becker, min. 64); y Budimir (Raúl, min. 64).

Goles: El marcador se abrió con el 1-0 de Raphinha en el minuto 70, y Raphinha volvió a anotar el 2-0 definitivo en el minuto 86.

Árbitro: Adrián Cordero (C. Cántabro). Mostró tarjeta amarilla a Bretones (min. 35), Iker Muñoz (min. 59) y Moncayola (min. 67), todos del Osasuna.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada decimosexta de LaLiga, disputado en el Spotify Camp Nou ante 42.058 espectadores. Lamine Yamal recibió el trofeo como mejor jugador de LaLiga en el mes de noviembre.

