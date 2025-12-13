Dos autogoles mantienen vivo el liderato “Gunner”

Con dos “tiros en el pie” del Wolves, uno de Sam Johnstone y otro de Yerson Mosquera en el añadido, el Arsenal logró salir airoso de una tarde llena de nervios. Esto ocurrió justo tres minutos después de que el Wolves hubiera empatado el partido, soñando brevemente con rascar un inesperado punto en el Emirates Stadium.

El ambiente en el estadio era tenso porque el colista era visto como un triunfo garantizado. Sin embargo, el Wolves apostó por perder tiempo y plantar un ‘autobús’ defensivo con el esquema de Rob Edwards. Los pitos y abucheos de la afición Gunner eran constantes, impacientes ante la falta de contundencia y colmillo de su equipo.

Los de Arteta, no obstante, tuvieron suerte de no verse en problemas serios desde el inicio del encuentro. El VAR pasó por alto una patada en la cara a Eberechi Eze, y poco después, Raya tuvo que salvar un mano a mano contra Hwang-Hee Chan, a quien se le hizo de noche a la hora de la definición. En el repliegue de esa jugada, el Arsenal sufrió otro golpe en forma de lesión, ya que Ben White se marchó a la media hora por un problema en los isquiotibiales.

Lentamente, el Arsenal empezó a acorralar la portería defendida por Johnstone. Martinelli, con un par de disparos muy peligrosos, fue el hombre más activo en la ofensiva Gunner durante la primera mitad. El brasileño no tuvo fortuna de cara al gol, al igual que Declan Rice, quien estuvo cerca de anotar con un tiro libre que rozó el larguero y un remate raso que fue desviado por la gran mano de Johnstone.

A pesar de su buena actuación, el portero inglés se convirtió en el villano de la jugada siguiente, protagonizando el primer autogol. Saka ejecutó un córner muy cerrado y alto, y Johnstone, en su intento de despejar, solo pudo rozar el balón con la manopla. La pelota impactó en los dos palos, rebotó en la espalda del arquero y terminó cruzando la línea de gol.

Con una dosis de fortuna, y como suele ser habitual a balón parado, el Arsenal lograba solucionar provisionalmente uno de sus partidos más flojos de la temporada en cuanto a juego. Sin embargo, el equipo fue incapaz de controlar el 1-0 y el dominio del juego hasta el minuto noventa. Un disparo de Mane desde fuera del área fue peinado por Tolu, cambiando la trayectoria del balón ante la estirada de Raya.

El gol del empate en el minuto 90 heló al Emirates, que temió de verdad dejarse dos puntos contra el colista y abrir la puerta al Manchester City. Apenas la megafonía anunció los seis minutos de tiempo añadido, el estadio inglés rugió con fuerza, y el Arsenal se lanzó de forma desesperada a por la victoria. El gol del 2-1 llegó en un centro hacia Gabriel Jesús que Mosquera cabeceó, en un intento fallido de despeje.

Fue un gol rocambolesco y lleno de suerte, otra vez en propia puerta, pero que fue suficiente para el objetivo. Al fin y al cabo, el entrenador Mikel Arteta probablemente pensará que lo crucial era conseguir los tres puntos. El triunfo permite a su equipo alejarse en la tabla después de los recientes pinchazos contra rivales directos como Chelsea y Aston Villa.

Los Gunners abren una brecha de cinco puntos respecto al Manchester City, que ocupa el segundo lugar, y de seis con el Aston Villa, tercero en la clasificación. Ambos equipos, eso sí, tienen aún sus respectivos partidos por disputar este mismo fin de semana. El Wolves, por su parte, sigue hundido y acercándose peligrosamente al descenso a la Championship (Segunda División inglesa).

El colista solo suma dos puntos tras 16 jornadas disputadas, y la salvación se sitúa ya a trece puntos de distancia. Esta diferencia podría ampliarse a dieciséis si Leeds United y Nottingham Forest logran ganar sus encuentros pendientes de esta jornada. El equipo de Rob Edwards acumula ahora diez derrotas consecutivas entre todas las competiciones, y su último triunfo data del lejano 23 de octubre.

Ficha técnica del partido:

Arsenal (2): Jugaron Raya; White (Lewis-Skelly, minuto 31), Saliba, Hincapié, Timber; Zubimendi (Merino, minuto 58), Eze (Odegaard, minuto 57), Rice; Saka, Martinelli (Trossard, minuto 57) y Gyökeres (Gabriel Jesús, minuto 81).

Wolverhampton Wanderers (1): Jugaron Johnstone; Doherty (Tchatchoua, minuto 69), Mosquera, Agbadou, Toti (Mane, minuto 86), Wolfe; André, Krejci (López, minuto 80), Joao Gomes; Hwang (Arias, minuto 80) y Strand-Larsen (Tolu, minuto 69).

Goles: El marcador se abrió con el 1-0, autogol de Johnstone en el minuto 70. El Wolverhampton empató 1-1 con gol de Tolu en el minuto 90. El gol de la victoria para el Arsenal (2-1) fue autogol de Mosquera en el minuto 94.

Árbitro: Robert Jones. Amonestó con tarjeta amarilla a Hwang (min. 60), Doherty (min. 65), Mosquera (min. 96) y Agbadou (min. 98) por parte del Wolverhampton.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de la Premier League disputado en el Emirates Stadium (Londres).

Fuente: EFE