Copa Intercontinental: Flamengo jugará la final ante el PSG

Pese a la victoria, el Flamengo se encontró con un rival que nunca dio el partido por perdido y que pecó en dos acciones a balón parado servidas por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

Primero, Léo Pereira se adelantó a la defensa en el minuto 23 para poner el 1-0, y posteriormente, el veterano Danilo contó con la colaboración del portero para poner el 2-0, en el minuto 52.

Con el marcador a favor, el Flamengo se dedicó a controlar el partido ante un rival que, a falta de calidad, puso todo su empeño y garra en el césped, aunque le faltó acierto en los metros finales.

Balón parado, clave

El técnico flamenguista, Filipe Luís, resaltó el poderío de su equipo a balón parado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Es una de las fases del partido, las intentamos trabajar todas. Tenemos jugadores poderosos en esta fase del juego, pero me quedo en que fue un partido completo (...) No hay rival fácil, cuando nos quedamos sin el balón el equipo supo sufrir y acabamos venciendo. Es un resultado merecido”, declaró al final del juego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre el próximo rival, el París Saint-Germain, el entrenador del Flamengo consideró que “todos los adversarios son distintos” y afirmó que es “el mejor equipo del mundo” .

“Lo demostró, ganó la Liga de Campeones y por eso está en este torneo, por ser el mejor. Nosotros, con toda la humildad del mundo, les intentaremos ganar para hacer historia”, dijo.

Por su parte, el atacante colombiano Jorge Carrascal valoró “el esfuerzo de todos los compañeros” frente a un rival “muy competitivo”. De cara a la final ante el PSG, Carrascal advirtió que “será un partido muy difícil”.

“Sabemos la clase de equipo que es el PSG, pero venimos con mucha confianza, con mucha actitud”, completó. Con la victoria, el Flamengo, campeón de la Intercontinental en 1981, buscará el miércoles su segundo título mundial, ante un PSG que busca su primera corona de campeón del mundo.