El sobrino de 'Pibona' Alterio que amaba al Chacarita Juniors y se hizo del Real Madrid

Como él mismo explicó en diversas entrevistas, le venía por crianza y por familia: amaba al Chacarita Juniors, el club del barrio de Buenos Aires donde nació en 1929 y se crio, y en el que jugó un tío suyo, el portero Eduardo Alterio -más conocido como 'Pibona' Alterio (1893-1980)-, que pasó a la historia por ser el primer guardameta que marcó un gol de penalti en el fútbol profesional de Argentina.

Por si fueran pocos esos mimbres, la segunda vida que se vio obligado a emprender en España, a raíz de las amenazas que sufrió por sus opiniones políticas en Argentina en los tiempos previos a la última dictadura militar (1976-1985)-, le regaló otra pasión balompédica: se convirtió en aficionado del Real Madrid.

Tras la final de la última edición de la Copa del Rey, disputada en abril pasado, en la que el Barcelona se impuso por 3-2 al Real Madrid con un gol de Jules Koundé, el también protagonista de 'Cenizas del paraíso' (1997), 'Caballos salvajes' (1995) o 'El hijo de la novia' (2001) dijo haber sentido "una punzada en la espalda" con esa postrera anotación, aunque también agregó que no suele pasarlo mal con esas derrotas y que el dolor "se va enseguida".

En dicha entrevista, hecha en junio pasado en su casa de las afueras de Madrid para el canal de YouTube 'Reflexiones de café', Alterio reconoce abiertamente: "Yo soy del Real Madrid".

Y es que no perdía nunca la ocasión de manifestar su admiración por el conjunto merengue, pese a que, al instalarse en España a mediados de los años 70 -tras recibir amenazas de la organización terrorista parapolicial Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) a causa de sus opiniones políticas, aunque él afirmaba no pertenecer a ninguna agrupación ni partido-, simpatizó con el Barcelona.

"Yo fui del Barça, sí, nada más empezar a vivir en España. Me habían dicho que el Madrid era el equipo de Franco y tal", dijo en 2017 a El Diario Vasco, charla en la que confesó que en 1984 se hizo merengue "con locura y hasta hoy" debido a la llegada de Jorge Valdano, quien fichó por el conjunto blanco procedente del Zaragoza dos años antes de ser campeón del mundo con Argentina en México 1986.

Héctor Alterio nació en Chacarita, un barrio popular de la capital argentina conocido fundamentalmente por el cementerio homónimo, donde, entre otras inmensas figuras de la canción, está enterrado Carlos Gardel, quien recibe un doble homenaje anual: sus fanáticos se reúnen junto a su última morada el día de su cumpleaños y el de su muerte para escuchar sus tangos inmortales.

Precisamente por este particular vecindario el equipo Chacarita Juniors, fundado en 1906, es apodado 'El funebrero' y lleva entre sus colores el negro por el respeto a los difuntos.

"Chacarita es mi infancia. Ahí nací yo y ahí me crié. Y allí vivían mis padres", explicaba el actor al periódico vasco sobre su vínculo con el barrio -con mucha población de origen italiano, como su familia- y con el club, en el que, además, militó un hermano de su padre, Eduardo Alterio.

Según recuerdan diversas publicaciones de efemérides del club, hace casi un siglo, el 9 de agosto de 1931, 'Pibona' Alterio, que ya había anotado goles con la camiseta del Chacarita, pasó a la historia del fútbol argentino como el primer arquero que marcó de penalti: fue en un partido contra Tigre, que concluyó con empate a tres.

El club de los amores de Alterio sólo cuenta en su haber con un título profesional, el del Campeonato Metropolitano de 1969 (primero de los torneos de Primera División de ese año), pero eso no cambió en absoluto el amor del actor de la serie "Vientos de agua" (2006) o las películas 'El último tren' (2002), 'El crimen de Cuenca' (1980) y 'Tango feroz: la leyenda de Tanguito' (1993).

Con el Chacarita Juniors "tuve y tendré una identificación permanente porque es parte de mi sangre", había afirmado años atrás.

Sabedor de esa pasión y de ese vínculo imborrable, el propio club despidió este sábado en su cuenta de X a su ilustre aficionado: "Hoy Chacarita despide a Héctor Alterio. Un artista inmenso, una voz inolvidable y un hincha que llevó al Funebrero en el corazón durante toda su vida".