Final de la Copa Libertadores movió 86 millones de dólares en Lima

La ministra del sector, Teresa Mera, destacó que estos resultados “reafirman el impacto positivo que tuvo este torneo para el país y fortalecen la imagen del Perú como un destino con un gran potencial para ser sede de eventos deportivos internacionales”.

El estudio “Evaluación del Impacto de la Final de la Copa Libertadores 2025” detalló que el partido por el título del torneo atrajo a más de 48.000 turistas extranjeros y a 3.000 peruanos, la mayoría hombres (88 %) con una edad promedio de 38 años.

Aunque la mayoría de turistas extranjeros fueron brasileños (94 %), también hubo visitantes de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Estados Unidos, entre otros.

El gasto promedio de los turistas fue de 1.044 dólares, frente a los 760 dólares en promedio en la final de la Copa Libertadores de 2019 que también se llevó a cabo en la capital peruana, entre Flamengo y River Plate.

El motivo del incremento responde, según el análisis del ministerio, a que el 28 % de los turistas internacionales extendió su estadía para conocer otros destinos del territorio peruano, mientras que ese porcentaje fue de 19 % en 2019. Los visitantes eligieron conocer la surandina Cusco (77 %) y la costera Ica (28 %) para disfrutar de la bahía de Paracas o las Líneas de Nazca.

Para el 34 % de los asistentes a la final de la Libertadores de este año, no fue su primera vez en el Perú, mientras que el 18 % fueron hinchas que también acudieron a la final de 2019.

Asimismo, el 44 % se alojó en hoteles y el 29 % lo hizo en casas o departamentos a través de la plataforma Airbnb. La final de la Copa Libertadores de 2025 se jugó el pasado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima y coronó por cuarta vez campeón al Flamengo, que en esta ocasión se impuso por 1-0 con gol de Danilo. EFE