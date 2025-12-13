Fútbol Internacional
13 de diciembre de 2025 - 12:04

Final de la MLS registró un récord de audiencia

Lionel Messi, Thomas Müller y el paraguayo Andrés Cubas, en la final de la MLS Cup, ganada por el Inter Miami contra Vancouver por 3-1.
La final de la MLS Cup, en la que el Inter Miami derrotó el pasado sábado por 3-1 al Vancouver Whitecaps del paraguayo Andrés Cubas, registró una audiencia récord de más de 4,6 millones de espectadores en todas las plataformas, según informó la liga.

Por ABC Color

Aficionados de al menos cien países sintonizaron en algún momento el encuentro, que reunió la audiencia más joven en la historia de una final, con un 70% de los espectadores de Apple TV por debajo de los 45 años de edad.

El partido, que al mismo tiempo marcó el de la retirada de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, también registró una participación sin precedentes en redes sociales, con 798 millones de impresiones.

Esto supone seis veces más que las impresiones que tuvo la final del 2024, en la que Los Angeles Galaxy vencieron a los New York Red Bulls.

La MLS también agregó que los 29 encuentros de ‘playoffs’ de esta temporada promediaron 711.00 espectadores, lo que supone un aumento del 23 % con respecto a hace un año.

El Inter Miami se impuso con claridad en casa sobre el canadiense Vancouver para alcanzar la corona. EFE