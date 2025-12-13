Marruecos respira ambiente de la Copa África entre calles decoradas y hoteles casi llenos

En el cruce de las avenidas de la Victoria y Hassan II, arterias principales de la capital marroquí, ondean banderas de naciones como Argelia, Nigeria, Túnez, Tanzania o Senegal, entre otras, un espectáculo que se repite en múltiples puntos de la ciudad y en fachadas de comercios y restaurantes, como símbolo de bienvenida a equipos y seguidores.

Las ciudades que acogerán esta competición son seis: Rabat, que será la sede principal con cuatro estadios y donde se celebrarán tanto la inauguración como la final; y Tánger, Casablanca, Agadir, Marrakech y Fez, cada una de ellas con un solo recinto futbolístico.

"El pueblo marroquí se prepara así para acoger y hacer felices a sus invitados", declara a EFE Marwa S., camarera de 26 años en un restaurante de Rabat adornado con banderas de las selecciones participantes.

Por su parte, taxis urbanos y furgonetas de transporte interurbanos exhiben en sus lunas traseras el logotipo oficial de la competición, distribuido gratuitamente por las autoridades locales como parte de la promoción del torneo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el centro de Rabat se ha instalado una carpa para colocar estos adhesivos de forma gratuita.

Adnán Al Masudi, taxista de 39 años, anticipó a EFE "ganancias económicas positivas" para el sector del transporte y hotelero, además de un "brillo mundial" para el país. "Habrá turistas que visiten Marruecos por primera vez y estoy seguro de que quedarán encantados por la belleza de Rabat y las demás ciudades sede", añadió.

Mehdi Hamida Benchkroun, presidente del Consejo Regional de Turismo (CRT, estructura profesional no gubernamental) de Rabat, señaló a EFE que los hoteles de la capital clasificados con tres, cuatro y cinco estrellas registran ya ocupaciones casi completas.

Asimismo, explicó que los de cinco estrellas acogerán a las selecciones y delegaciones oficiales, mientras que los de cuatro y tres se ocuparán de aficionados y prensa.

La ciudad cuenta con doce hoteles de cinco estrellas, trece de cuatro y dieciocho de tres. "En Rabat, la ocupación hotelera supera el 90 %", precisó.

Con el fin de garantizar servicios de excelencia durante la competición, los profesionales del sector hotelero de Rabat finalizaron este jueves un curso de capacitación en el que, a lo largo de más de una semana, recibieron formación práctica en áreas como recepción, seguridad, gestión hotelera y aplicación de las normas HACCP de seguridad alimentaria.

La capital marroquí acogerá más de un tercio de los partidos, octavos, cuartos, la segunda semifinal y la final del próximo 18 de enero en el Estadio Príncipe Moulay Abdallah.

Para adquirir entradas, es obligatorio descargar la aplicación diseñada para este evento y denominada 'Yalla' (disponible para iOS y Android), registrarse con pasaporte (extranjeros) o tarjeta de identidad nacional (marroquíes) y obtener el 'Fan ID', que se confirma por correo electrónico en 24 horas.

Este sistema busca evitar la falsificación de billetes de entrada o su reventa en el mercado negro.

Mientras, los extranjeros que requieran visado deben presentar una entrada para un partido de su selección como requisito para solicitar el visado electrónico.

Los precios de las localidades para la fase de grupos oscilan entre 100 y 300 dirhams (entre 9,5 y 28 euros), y las ventas continúan, salvo para los encuentros de Marruecos y Argelia, cuyas entradas se han agotado.

Más allá de los esfuerzos de las autoridades por garantizar una organización impecable, los aficionados marroquíes sueñan con ver a su selección, los 'Leones del Atlas', levantar el trofeo por segunda vez, después del único título logrado en 1976 en Etiopía.

La hinchada marroquí confía en que el impulso del histórico pase a semifinales en el Mundial de Catar 2022 pueda conducir al equipo hacia una nueva gesta.

"Hay un gran optimismo sobre que esta será la mejor edición de la CAN en la historia. Además, sirve como un ensayo de cara al Mundial de 2030 (que Marruecos organizará junto a España y Portugal), afirmó a EFE el analista deportivo marroquí Hamza Chtioui.

Subrayó que la apuesta por conquistar el título es "muy alta", y que cualquier otro resultado supondría una "gran decepción".