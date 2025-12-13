Milik atisba su vuelta tras 550 días de lesión

Desde ese día, en aquel Polonia-Ucrania amistoso en el que tuvo que ser sustituido a los cinco minutos, Milik no pisa el verde.

Se sometió a una operación pocos días después, el 11 de junio de 2024, y comenzó un calvario de un año y seis meses. Se perdió la Eurocopa y toda la temporada 2024-2025, afectado también por lesiones musculares durante la recuperación que retrasaron su puesta a punto y le impidieron colocarse a las órdenes de sus entrenadores.

Ahora, más de 550 días después de aquel fatídico día, Milik vuelve a entrenarse parcialmente junto al resto de sus compañeros con la esperanza de ponerse pronto a disposición de Luciano Spalletti, que con la lesión del serbio Dusan Vlahovic necesita la presencia de un delantero puro para su esquema táctico.