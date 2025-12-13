Torino FC retorna a la victoria ante el Cremonese de “Toni” Sanabria

El partido tuvo un inicio vibrante. El Cremonese mostró sus cartas rápidamente, con Bonazzoli forzando un córner tras cabecear un centro de Pezzella. De esa jugada a balón parado, Ceccherini remató de cabeza, pero el portero Paleari controló sin apuros e inició un veloz contraataque. En esa acción ofensiva, Bonazzoli habilitó a Vardy, que asistió a Vandeputte, aunque el disparo del belga terminó desviado.

La primera gran ocasión del Torino llegó a través de Che Adams, cuyo remate a puerta fue contenido con una espectacular atajada por Audero, guardameta del Cremonese. Sin embargo, el Granata encontró el gol del triunfo en el minuto 27 gracias a Vlasic, quien capitalizó un rebote en el área para marcar a quemarropa. El Cremonese reaccionó de inmediato, y una chilena acrobática de Bonazzoli fue neutralizada por Paleari, manteniendo el 1-0 con el que finalizó la primera mitad.

La reanudación vio el primer cambio del Cremo en el minuto 50, con el ingreso de Zerbin por Bondo. A pesar de monopolizar la posesión y establecerse en campo rival durante un largo tramo, los Grigiorossi carecieron de la claridad necesaria para generar verdadero peligro.

El minuto 63 fue clave, marcado por una serie de sustituciones. En el Cremonese, entraron Sanabria y Floriani Mussolini en reemplazo de Pezzella y Barbieri. Por el lado del Torino, ingresaron Casadei y Simeone. El recién ingresado Floriani Mussolini generó impacto inmediato con una carrera y un centro peligroso interceptado.

Posteriormente, Audero volvió a erigirse como figura en el minuto 70, frustrando el segundo gol al bloquear un remate con efecto de Che Adams. Los últimos intentos del Cremonese incluyeron los ingresos de Vázquez y Moumbagna por Vandeputte y Bonazzoli. El camerunés Moumbagna, asistido por Vardy, tuvo una oportunidad, pero su disparo se fue desviado.

El Torino aún generó peligro con dos remates consecutivos de Simeone antes de que el árbitro señalara seis minutos de descuento. Al inicio de la adición, el Torino hizo sus movimientos finales. El partido concluyó con el 1-0 definitivo para el Torino, tras una breve prolongación del tiempo añadido.

Con esta derrota, el Cremonese (I Grigiorossi) se mantiene a cuatro puntos de la zona de clasificación a la UEFA Conference League. Dicho puesto es ocupado actualmente por el Como 1907, equipo comandado por el exfutbolista español Francesc Fàbregas. Mientras que Torino escaló al decimotercer lugar de la clasificación.

Ficha técnica del partido

Torino: Alberto Paleari; Saúl Coco, Ardian Ismajli, Guillermo Maripán; Marcus Pedersen, Nikola Vlašić, Kristjan Asllani (91′ Emirhan Ilkhan), Gvidas Gineitis (63′ Cesare Casadei), Valentino Lázaro (91′ Cristiano Biraghi); Che Adams (82′ Cyril Ngonge), Duván Zapata (63′ Giovanni Simeone). Entrenador: Marco Baroni.

Cremonese: Emil Audero; Filippo Terracciano, Federico Baschirotto, Federico Ceccherini; Tommaso Barbieri (62′ Romano Floriani Mussolini), Martín Payero, Warren Bondo (51′ Alessio Zerbin), Jari Vandeputte (76′ Franco Vázquez), Giuseppe Pezzella (63′ Antonio Sanabria); Federico Bonazzoli (76′ Faris Moumbagna), Jamie Vardy. Entrenador: David Nicola.

Gol: Vlasic (27′) para el Torino.

Tarjetas Amarillas: Para el Cremonese, Barbieri (36′) y Payero (90′+3).

Cuerpo Arbitral: El árbitro principal fue Marinelli de Tivoli. Los asistentes fueron Mastrodonato de Molfetta y Pistarelli de Fermo. El cuarto árbitro fue Turrini de Florencia. En el VAR estuvieron Meraviglia de Pistoia y Di Bello de Brindisi.