Regreso triunfal de Mohamed Salah ante el Brighton de Diego Gómez

El técnico Arne Slot se vio obligado a utilizar a Salah en el minuto 26, luego de la lesión del lateral derecho Joe Gomez, a pesar de que el delantero acababa de reincorporarse tras su sanción. Slot reorganizó al equipo, moviendo a Dominik Szoboszlai al lateral y colocando a Salah a desbordar por la banda derecha. Antes de este cambio, el Liverpool ya ganaba gracias al gol de Ekitike a los 46 segundos, el más rápido de la temporada en Premier.

A pesar de sus recientes comentarios, que fueron considerados incendiarios contra Slot y la directiva, Salah no recibió ningún silbido. El “rey egipcio” fue aclamado y perdonado por la afición de Anfield. Su legado como el tercer máximo goleador histórico del equipo primó sobre la controversia, asegurando una cálida bienvenida.

Tras su sanción, Salah demostró estar completamente fresco y revitalizado en el campo de juego. Su primer toque casi se convierte en asistencia para Alexis Mac Allister, cuyo disparo fue atajado por Verbruggen. Lo crucial fue que se mostró enchufado y con deseo de reivindicarse. Era el día perfecto para dejar un gran recuerdo antes de partir a la Copa de África.

Salah asumió el liderazgo ofensivo, iniciando varios contraataques y generando peligro con un par de remates a puerta. La culminación de su esfuerzo llegó con la asistencia de esquina a Ekitike, que significó el 2-0 para los Reds. Momentos antes, Diego Gómez del Brighton había fallado una oportunidad clarísima para el empate tras un pase de Mats Wieffer.

El paraguayo Gómez se mostró sorprendido, ya que no esperaba que Ibrahima Konaté fallara en el despeje, y no pudo reaccionar a tiempo para mandar el balón al fondo de la red. Una vez que Salah sirvió el pase para el 2-0, celebró el gol señalando a la grada, dedicándoselo a los aficionados. Esta fue su primera asistencia desde octubre contra el Everton.

Con la victoria asegurada y la reconciliación con la grada y, en cierta medida, con Slot, la atención se centra en el futuro inmediato del jugador. Salah se unirá a la selección de Egipto este lunes para el torneo africano sin la certeza de su vuelta a la disciplina del Liverpool. Tiene contrato vigente hasta 2027 y es el jugador mejor pagado del plantel.

El delantero dejó entrever recientemente que hay una figura en el club que no desea su permanencia en Merseyside. La única entidad que podría igualar su monumental salario de 400.000 libras semanales es la liga de Arabia Saudí. La competición saudí ya ha expresado abiertamente su interés en fichar al astro egipcio.

Por ahora, Salah deja al Liverpool en una buena posición en la tabla de la Premier League, con 26 puntos y anclado en la sexta posición. El Brighton, por su parte, sigue perdiendo terreno en la lucha por puestos europeos. Los Seagulls se ubican novenos con 23 unidades.

Ficha técnica del partido

Liverpool (2): Alisson; Gómez (Salah, minuto 26), Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones, Mac Allister; Szoboszlai (Chiesa, minuto 83), Wirtz (Robertson, minuto 78) y Ekitike (Isak, minuto 78).

Brighton (0): Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba (Ayari, minuto 65), Hinshelwood (Welbeck, minuto 82), Gruda (Mitoma, minuto 64); Minteh, Gómez (Milner, minuto 87) y Rutter (Kostoulas, minuto 82).

Goles: 1-0, minuto 1: Ekitike; 2-0, minuto 60: Ekitike.

Árbitro: Craig Pawson amonestó a Konaté (minuto 64), por parte del Liverpool, y a Gómez (minuto 45+3) y Dunk (minuto 59), por parte del Brighton.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada número 16 de la Premier League disputado en Anfield (Liverpool).