Fútbol Internacional
14 de diciembre de 2025 - 09:00

El Levante baraja el 7 u 8 de enero como posible fecha para enfrentarse al Villarreal

Valencia, 14 dic (EFE).- Tras haberse confirmado el aplazamiento del Levante-Villarreal, correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga EA Sports y que debía celebrarse este domingo a las 18:30 horas en el Ciutat de València, el club valenciano entiende que el partido podría celebrarse entre el 7 y el 8 de enero de 2026.

Por EFE

La RFEF ha comunicado a ambos clubes la decisión tomada este domingo por el Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debido a la alerta roja por riesgo de lluvias intensas y fuertes tormentas en Valencia emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

La federación ha dado un plazo de cinco días hábiles para que entre LaLiga y los clubes afectados encuentren una fecha alternativa y fuentes del Levante explicaron que el encuentro aplazado podría jugarse el 7 o el 8 de enero, ya que esa semana no hay previstos partidos de Copa del Rey ni el Villarreal tiene competición europea.

Para que se jugara el 6 de enero tendría que adelantarse el choque que el Levante tiene programado para el 4 de enero en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla correspondiente a LaLiga EA Sports.