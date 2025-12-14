El Levante baraja el 7 u 8 de enero como posible fecha para enfrentarse al Villarreal

La RFEF ha comunicado a ambos clubes la decisión tomada este domingo por el Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debido a la alerta roja por riesgo de lluvias intensas y fuertes tormentas en Valencia emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

La federación ha dado un plazo de cinco días hábiles para que entre LaLiga y los clubes afectados encuentren una fecha alternativa y fuentes del Levante explicaron que el encuentro aplazado podría jugarse el 7 o el 8 de enero, ya que esa semana no hay previstos partidos de Copa del Rey ni el Villarreal tiene competición europea.

Para que se jugara el 6 de enero tendría que adelantarse el choque que el Levante tiene programado para el 4 de enero en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla correspondiente a LaLiga EA Sports.