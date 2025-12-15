3-1. Samu anota dos goles y el Oporto sigue su camino como líder

El primero de Samu llegó en el minuto 17 y fue de penalti, que el portero rival logró tocar pero no desviar debido a la fuerza del lanzamiento.

Los 'dragones' se fueron al descanso con ventaja en el marcador, pero sería ya en la segunda parte cuando sellaron el partido, pues no lograron concretar más oportunidades en la primera mitad, a pesar de que las hubo.

En el minuto 60 el visitante anotó un gol que le dio esperanza gracias a un cabezazo del nigeriano Abraham Marcus, pero los locales no dieron mucha tregua y apenas tres minutos después volvieron a anotar.

El lateral izquierdo portugués Francisco Moura fue el autor después de un momento de confusión en el área del Estrela da Amadora.

El tercer gol llegó envuelto de confusión, ya que a pesar de que lo celebró Samu, pues rozó la pelota en su trayectoria hacia el fondo de la portería, la Liga determinó que fue un autogol del neerlandés Sidny Lopes Cabral.

Con este nuevo triunfo el Oporto acumula 40 puntos, cinco de ventaja sobre el segundo en la clasificación, el Sporting -35-, y ocho al tercero, el Benfica -32-.