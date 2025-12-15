Beenhakker, Spassky, Foreman y el adiós más trágico: Diogo Jota y André Silva

Pero las muertes más inesperadas y de las más dolorosa fueron las de los futbolistas y hermanos Diogo Jota y André Silva, que perdieron la vida en un desgraciado accidente de tráfico. Esta es la lista de los personajes relacionados con el mundo del deporte que se fueron para siempre:

Cualquier fallecimiento siempre es trágico, pero cuando es inesperado, repentino y le toca a una persona con toda la vida por delante, la pérdida es más llorada. Eso mismo le pasó al futbolista del Liverpool Diogo Jota (28 años) y a su hermano, André Silva (25), del Peñafiel de la Segunda División de Portugal.

Ambos desaparecieron en un desgraciado accidente de tráfico cuando viajaban desde Portugal hasta Inglaterra. En una noche de verano en la provincia de Zamora, el vehículo en el que viajaban ambos se salió de la carretera y quedó en llamas después de que uno de los neumáticos reventara cuando realizaba un adelantamiento.

La desaparición de los dos hermanos dejó huella en una familia rota y en dos aficiones que lloraron la muerte de los futbolistas. Más mediáticos fueron los homenajes que recibió Diogo Jota por la entidad del Liverpool, equipo en el que jugó cinco temporadas en las que marcó 65 goles en 182 partidos y ganó una Premier League, dos Copas de la Liga u una Copa de Inglaterra. Internacional con Portugal, levantó dos Ligas de Naciones. Su pérdida, provocó las lágrimas de todo el planeta fútbol.

El año 2025 comenzó con el fallecimiento de la gimnasta húngara Ágnes Keleti, la medallista olímpica viva con mayor edad en el momento de su muerte. Tenía 103 años cuando una pulmonía acabó con la vida de una mujer que conoció la gloria de la victoria a una edad avanzada para una deportista y que protagonizó una vida de película hasta ganar diez medallas entre los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 y los Melbourne 1956.

Talentosa violonchelista cuando era niña, no tocó la gimnasia hasta los 16 años, al borde del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Campeona de Hungría en 1938, fue incluida en el equipo nacional con 17 años y tuvo que retirarse por ser judía. En 1944 Alemania tomó Hungría y comenzó la deportación de judíos de la que se libró tras cambiar su identidad.

Varios familiares, incluido su padre, no corrieron la misma suerte y ya en tiempos de paz fue incluida en el equipo olímpico que participaría en Londres 1948. Una lesión le impidió participar, aunque después hizo historia alcanzando el podio con 31 y 35 años en Helsinki y Melbourne, respectivamente. En total, sumó cinco oros, tres platas y dos bronces.

Sin duda, Edson Arantes do Nascimiento ‘Pelé’, fue la figura central del Santos en su época dorada. Entre 1957 y 1974, mientras el astro brasileño vistió la camiseta del club de casi toda su vida, el Santos ganó diez Campeonatos Paulistas, seis campeonatos nacionales y Copas Libertadores y dos Copas Intercontinentales. Pero Pelé, sin un buen grupo de jugadores, no habría podido ganar solo todos esos títulos.

Uno de ellos fue Antonio Lima dos Santos, más conocido como Lima, que falleció a los 83 años por problemas de corazón y riñones. Vistió la camiseta del Santos durante diez años, entre 1961 y 1971, y disputó un total de 700 partidos junto a Pelé.

Jugó 14 partidos con la selección brasileña, participó en el Mundial de Inglaterra 1966 y también engrosó sus estadísticas en otros equipos como el Club Jalisco mexicano, el Fluminense y el Portuguesa Santista, en el que se retiró en 1976.

A los 88 años, Boris Vasilievich Spassky (Leningrado, 1937), dejó huérfano al deporte del ajedrez de uno de sus más distinguidos miembros. Fue el décimo campeón del mundo cuando en 1969 derrotó a Tigran Petrosian al segundo asalto tras intentar ganar al armenio sin éxito tres años antes, en 1966. Pero a Boris Spassky no sólo se le recuerda por sus victorias, también por una derrota en la llamada ‘partida del siglo’ disputada en 1972 en Reikiavik (Islandia) frente al estadounidense Bobby Fischer.

Aquella fue una de las batallas más importantes de la Guerra Fría. El bloque soviético y el occidental disputaron sobre un tablero de ajedrez una partida que fue más allá del deporte. La CIA y la KGB movían entre bastidores algo más que peones en un duelo convulso que al final proclamó campeón del mundo de ajedrez al estadounidense con un marcador de 12 a 8.

Esa derrota marcó a Spassky, que prefirió perder el título ante Fischer antes que renovarlo con artes dudosas. Pese a ello, se despidió con más logros bajo el brazo y ganó 13 medallas en las siete Olimpiadas en las que participó con la URSS y sólo perdió una de las 45 partidas que disputó.

Wlamir Marques tuvo una vida longeva. Alcanzó los 87 años, edad a la que finalmente se apagó en un hospital de Sao Paulo. Se despidió para siempre su cuerpo, pero su espíritu, el de uno de los mejores jugadores brasileños de la historia, perdurará para siempre después de firmar una carrera destacada que abarcó las décadas de 1950, 1960 y 1970.

Actuó como pívot, ala y base, fue apodado como “el platillo volador”, y lideró, junto a otros jugadores como Amaury Pasos, Algodao, Rosa Branca y Ubiratan Pereira, una generación que logró conquistar el bicampeonato mundial en 1959 y 1963, el subcampeonato en 1954 y 1970 y dos bronces olímpicos (Roma 1960 y Tokio 1964). Posee el récord de medallas en mundiales junto a sus compañeros Amaury Pasos y Uribatan, los yugoslavos Drazen Dalipagic y Kresimir Cosic y el soviético Serguéi Belov.

Doble campeón mundial de los pesos pesados (en 1973 y 1994), George Foreman fue uno de los mejores pegadores de la historia del boxeo. Fue el gigante que derribó en seis ocasiones a Joe Frezier en la primera pelea en la que conquistó el título y que sorprendió a Michael Moorer con una victoria que parecía irrealizable cuando volvió a la cima con una victoria que nadie esperaba a sus 45 años.

Pero su pelea más recordada fue la que protagonizó junto a Muhammad Alí en 1974 para defender el título de campeón del mundo en Kinshasa (República Democrática del Congo). Ambos paralizaron al mundo del deporte cuando el 30 de octubre de 1974 disputaron un combate épico, la llamada “pelea del siglo”, y en la que puso contra las cuerdas a Alí.

Foreman se presentó a la cita con un invicto de 40-0 y besó la lona en el octavo asalto. Deprimido, se retiró en 1977 para volver al ring en 1987 y ganar su segundo campeonato mundial ante Evander Holyfield con 42 años el 19 de abril de 1991.

Con 82 años, el 10 de abril de 2025, falleció el holandés Leo Benhakker, el entrenador más reconocible de la Quinta del Buitre, del Ajax, del Feyenoord y de la selección de los Países Bajos. Fue el hombre que terminó de dar forma al grupo de jugadores más laureado del fútbol español durante los años 80 a quienes se les resistió una competición: la Copa de Europa.

Entre 1986 y 1989, Beenhakker dirigió al Real Madrid hacia tres de los cinco títulos de Liga que ganó de forma consecutiva. Añadió a esos trofeos una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Pero se le resistió la Copa de Europa.

Hasta en tres ocasiones llegó a las semifinales, pero Bayern Múnich, PSV Eindhoven (la eliminación más dolorosa) y Milan, se cruzaron en el camino. Se marchó al Ajax, ganó la Liga, dirigió a Holanda en el Mundial de Italia 90 y volvió al Real Madrid en enero de 1992 para sufrir un cataclismo legendario: perdió la primera Liga de Tenerife en la última jornada.

Licenciado en Medicina y Cirugía, Xabier Azkagorta fue un entrenador diferente que en su época fue el técnico más joven en dirigir a un equipo de Primera División. Lo consiguió en 1983, cuando se hizo cargo del Espanyol con tan solo 29 años. Allí comenzó a expandir un mensaje diferente en la época pero normal en la actualidad: “se juega como se vive”.

Ese era su lema y en España sólo lo aplicó también en el Sevilla, Tenerife y Valladolid. Siempre recordó con un poco de despecho que sólo le llamaban cuando había problemas, no para empezar un proyecto.

El despido en 1991 del Tenerife le abrió nuevas fronteras y se hizo cargo de la selección de Bolivia, que hasta entonces solo había jugado dos Mundiales, el de 1930 por invitación y el de 1950 tras las retiradas de Argentina y Perú.

Apodado ‘El Bigotón’ por su visible mostacho, clasificó a Bolivia para el Mundial de Estados Unidos de 1994. Sacó lustre a una generación dorada (Erwin Sánchez, Etcheverry, Peña, Cristaldo…) y se ganó el respeto de un país al que siempre regresó. Su último baile, en 2014, consistió en llevar al Bolívar hasta las semifinales de la Copa Libertadores, todo un hito para un país que lloró la desaparición de un hombre que murió en Santa Cruz de la Sierra y tras dirigir a otra selección como la chilena y a clubes de Japón y México.

Italia no puede presumir de tener a muchos campeones masculinos en el tenis. Pero en una época en la que por España asomaban la cabeza Manolo Santana o Andrés Gimeno, Italia también tuvo a su pionero y prácticamente al único tenista capaz de ganar uno de los cuatro Grand Slam. No es otro que Nicola Pietrangeli, que falleció con 92 años y cautivó con su talento a toda una nación.

Pietrangeli consiguió ganar dos Roland Garros en 1959 y en 1960, perdió otras dos, precisamente ante Santana en 1961 y 1964. Tras su retirada, en 1976 guió como capitán a Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli y Adriano Panatta hacia la consecución de la Copa David.

Italia perdió a un campeón y sólo el mismo Panatta, ganador de Roland Garros en 1976, y Jannik Sinner, del Abierto de Australia en 2024 y 2025, repitieron la gesta del primer italiano en ganar torneos del máximo nivel.