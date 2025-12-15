El Milan renueva a Saelemaekers hasta 2031

"El AC Milan se complace en anunciar que Alexis Saelemaekers ha renovado su contrato con el Club hasta el 30 de junio de 2031, con efecto a partir del 1 de julio de 2026", informó el Milan en un comunicado oficial.

Saelemaekers llegó al combinado 'rossonero' en 2020, pero no terminó de asentarse y salió al Bolonia de Thiago Motta en la temporada 2023-2024 en la que alcanzó la clasificación a Liga de Campeones.

En la temporada posterior, la 2024-2025, tras pasar los primeros meses de nuevo en el Milan, salió cedido otra vez al Roma, donde fue titular indiscutible.

Ahora, de nuevo en el Milan, brilla en el combinado de Massimiliano Allegri en la posición de carrilero derecho, un híbrido entre defensa y atacante que le permite ser importante para un equipo que pelea por el 'Scudetto', un título del que ya formó parte en la temporada 2021-2022 con Stefano Pioli al mando.

Como milanista, suma un total de 159 partidos y 12 goles, dos de ellos en esta temporada en la que también suma tres asistencias.