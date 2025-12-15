Inter Miami ficha al español Reguilón

La vinculación del lateral izquierdo Sergio Reguilón con el Inter Miami se extenderá hasta diciembre de 2027, con una opción de ampliación hasta finales de 2028, informó en un comunicado el club.

Lea más: Junior, por la consagración en Colombia

“Es un proyecto muy ambicioso, un club ganador que está haciendo las cosas bien, y eso es lo que me atrajo: venir aquí para seguir ganando y compitiendo”, dijo Reguilón en el comunicado.

El lateral, de 28 años, también posee experiencia como jugador del Manchester United, Atlético Madrid, Sevilla o Real Madrid, este último el club donde se formó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Inter Miami se proclamó campeón de la MLS Cup por primera vez en su corta historia el pasado 6 de diciembre. La final ante los Vancouver Whitecaps fue el último partido de Alba y Sergio Busquets, que pusieron fin a sus carreras profesionales con una victoria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además del fichaje de Reguilón, el Inter Miami negocia actualmente la renovación del delantero uruguayo Luis Suárez, cuyo contrato con el club expiraba al término de esta temporada. EFE