Isi Palazón: "Se nos han escapado dos puntos"

El Rayo empató en Vallecas con el Betis y prolonga su crisis de resultados tras seis partidos sin ganar en Liga, en los cuales sólo ha marcado un gol.

"Creo que hemos merecido algo más. Los primeros minutos fueron muy buenos pero nos ha costado la lesión de Jorge de Frutos. Luego en la segunda parte empezamos muy bien, no recuerdo ninguna ocasión muy clara de ellos, y creo se nos escapan dos puntos", dijo Isi, al término del partido.

"Puntuar en casa con el Betis es importante pero en el cómputo general se nos escapan dos puntos", concluyó.