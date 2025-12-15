Jorge de Frutos se retira entre lágrimas lesionado en su mejor momento deportivo

De Frutos se lesionó en un lance del juego con el defensa brasileño Natan Bernardo de Souza y, tras un mal apoyo después de un salto en la pierna derecha, se quedó tendido en el suelo. Con mucho dolor y sin poder apoyar la pierna, se marchó al vestuario acompañado por los médicos del equipo entre lágrimas.

La lesión le llega al futbolista segoviano en un momento clave de su carrera deportiva porque, aparte de ser una pieza muy importante en el Rayo de Iñigo Pérez, también estaba contando con la confianza del seleccionador español Luis de la Fuente en las últimas convocatorias, llegando incluso a debutar con la 'Roja' el pasado 7 de septiembre frente a Turquía.