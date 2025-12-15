Fútbol Internacional
15 de diciembre de 2025 - 18:10

Jorge de Frutos se retira entre lágrimas lesionado en su mejor momento deportivo

Madrid, 15 dic (EFE).- Jorge de Frutos, atacante del Rayo Vallecano, se marchó lesionado a los 18 minutos de la primera parte del partido que su equipo disputa frente al Real Betis y, según informaron a EFE fuentes del club, será sometido a pruebas médicas en las próximas horas para determinar el alcance exacto de su lesión en la pierna derecha.

Por EFE

De Frutos se lesionó en un lance del juego con el defensa brasileño Natan Bernardo de Souza y, tras un mal apoyo después de un salto en la pierna derecha, se quedó tendido en el suelo. Con mucho dolor y sin poder apoyar la pierna, se marchó al vestuario acompañado por los médicos del equipo entre lágrimas.

La lesión le llega al futbolista segoviano en un momento clave de su carrera deportiva porque, aparte de ser una pieza muy importante en el Rayo de Iñigo Pérez, también estaba contando con la confianza del seleccionador español Luis de la Fuente en las últimas convocatorias, llegando incluso a debutar con la 'Roja' el pasado 7 de septiembre frente a Turquía.