Robert Morales y Toluca son campeones del torneo Apertura

El Toluca de Robert Morales es nuevamente campeón de la LigaMX. Los Diablos Rojos conquistaron el torneo Apertura 2025-2026 después de superar a Tigres en la revancha de la final en el estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca de Lerdo. El conjunto del paraguayo logró el primer bicampeonato en la era de los torneos cortos y llegó a los 12 títulos en el palmarés.

Los dirigidos por el argentino Antonio Mohamed habían perdido la ida por 1-0 y estaban obligados a remontar para soñar con la consagración. Sin Morales ni siquiera en el banco de suplentes por la expulsión que sufrió en la ida, el local comenzó perdiendo la vuelta: a los 14 minutos, Fernando Gorriarán rompía el cero y ampliaba la ventaja en el global para los Felinos.

Toluca remontó y llevó la final a los penales

A cinco minutos del final del primer tiempo, el brasileño Helinho empató el encuentro y descontó la serie. En la complementaria, el portugués João Paulo Dias Fernandes, más conocido como Paulinho, dio vuelta el resultado a los 52′. Aunque restaba mucho por jugar, el 2-1 no cambió, la llave quedó igualada y acabó definiendo al ganador a través de los penales.

Toluca derrotó 9-8 a Tigres en los penales

En una extensa ejecución desde los doce pasos, en la que patearon los once futbolistas de cada equipo, Toluca superó a Tigres por 9-8: el mexicano Alexis Vega, quien abrió la tanda, remató el duodécimo tiro y anotó el tanto de la victoria. Antes, el argentino Ángel Correa, el ex jugador del Atlético Madrid, había errado para los conducidos por Guido Pizzarro.

