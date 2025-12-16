Fútbol Internacional
16 de diciembre de 2025 - 07:40

Brendan Rodgers releva a Míchel como entrenador del Al-Qadsiah

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2394

Redacción deportes, 16 dic (EFE).- El norirlandés Brendan Rodgers ha sido anunciado como nuevo entrenador del Al-Qadsiah saudí tras la salida del español Miguel González 'Míchel', en lo que la entidad ha definido como "un movimiento que refleja la ambiciosa visión del club y su proyecto deportivo en rápido crecimiento".

Por EFE

Esta será la primera experiencia de Rodgers, de 52 años, lejos de los banquillos de Gran Bretaña, tras haber pasado por clubes como el Watford; el Reading; el Swansea; el Liverpool; el Celtic, con quien ganó once títulos en Escocia; o el Leicester, al que llevó a levantar la FA Cup.

"Tras un riguroso proceso de selección global, estamos encantados de dar la bienvenida a Brendan como nuestro nuevo entrenador jefe. Este es un momento histórico para el club. El nivel de su experiencia y su trayectoria ganadora reflejan nuestra ambición y visión a largo plazo para consolidar al Al-Qadsiah como uno de los clubes líderes de Asia", manifestó James Bisgrove, director ejecutivo de la entidad.

"Estamos muy felices, creemos que sus credenciales de élite como entrenador y su filosofía de juego encajan perfectamente con nuestra estrategia futbolística. Brendan hereda una plantilla muy talentosa y comprometida, con hambre de éxito, y estoy convencido de que impulsará la siguiente etapa del crecimiento del club. Trabajará en estrecha colaboración con nuestros departamentos de rendimiento, médico, captación y análisis para ayudar a llevar al club al siguiente nivel", comentó Carlos Antón, director deportivo.

Su predecesor, Míchel, llegó al Al-Qadsiah en la temporada 2023/24. Consiguió un ascenso y el pasado curso terminó en la cuarta posición del campeonato saudí y alcanzó la final de Copa, dejando atrás 78 partidos con más de un 60 % de ellos ganados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy