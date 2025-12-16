Brendan Rodgers releva a Míchel como entrenador del Al-Qadsiah

Esta será la primera experiencia de Rodgers, de 52 años, lejos de los banquillos de Gran Bretaña, tras haber pasado por clubes como el Watford; el Reading; el Swansea; el Liverpool; el Celtic, con quien ganó once títulos en Escocia; o el Leicester, al que llevó a levantar la FA Cup.

"Tras un riguroso proceso de selección global, estamos encantados de dar la bienvenida a Brendan como nuestro nuevo entrenador jefe. Este es un momento histórico para el club. El nivel de su experiencia y su trayectoria ganadora reflejan nuestra ambición y visión a largo plazo para consolidar al Al-Qadsiah como uno de los clubes líderes de Asia", manifestó James Bisgrove, director ejecutivo de la entidad.

"Estamos muy felices, creemos que sus credenciales de élite como entrenador y su filosofía de juego encajan perfectamente con nuestra estrategia futbolística. Brendan hereda una plantilla muy talentosa y comprometida, con hambre de éxito, y estoy convencido de que impulsará la siguiente etapa del crecimiento del club. Trabajará en estrecha colaboración con nuestros departamentos de rendimiento, médico, captación y análisis para ayudar a llevar al club al siguiente nivel", comentó Carlos Antón, director deportivo.

Su predecesor, Míchel, llegó al Al-Qadsiah en la temporada 2023/24. Consiguió un ascenso y el pasado curso terminó en la cuarta posición del campeonato saudí y alcanzó la final de Copa, dejando atrás 78 partidos con más de un 60 % de ellos ganados.

