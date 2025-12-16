El Real Madrid, ganar y esperar para entrar directamente en cuartos

El conjunto de Pau Quesada, que en esta fase de liga del torneo continental tan solo empató en casa ante el París FC (1-1) y perdió en el feudo del Arsenal (2-1), defensor del título, quiere aferrarse a esas opciones para eludir el denominado 'play off' de octavos.

Por lo tanto, necesita hacer un mejor resultado que el Juventus, con el que está empatado a puntos y a diferencia de goles pero ha marcado un tanto menos, o que el Chelsea, que tiene un punto más. El equipo italiano recibe al Manchester United y el inglés visita al Wolfsburgo. Ambos rivales pelean también por lo mismo aunque en su caso se tienen que dar muchas más combinaciones.

La victoria en la pasada jornada ante el Wolfsburgo (2-0) reforzó la pretensión del conjunto madridista, más teniendo en cuenta que ante el potente conjunto germano jugó todo el segundo periodo en inferioridad numérica por expulsión de Maelle Lakrar. La central francesa será baja por sanción, al igual que la delantera canterana Iris Ashley Santiago, que vio la roja en los últimos compases.

Enfrente tendrá al Twente, un equipo ya eliminado que comenzó con un esperanzador empate ante el Chelsea en casa y que luego tan solo pudo puntuar en el campo del Benfica, con derrotas contra Leuven, Atlético de Madrid (0-4, la más amplia) y Arsenal.

El pasado año se encontraron ambos equipos en la fase de grupos. El conjunto que dirigía entonces Alberto Toril ganó en Enschede por 2-3 y goleó en el Alfredo di Stéfano por 0-7.

Necesita por lo tanto el equipo de Pau Quesada mostrar su mejor versión y acierto ofensivo no solo para vencer, sino para hacerlo por la mayor diferencia posible, pero sin descuidarse atrás para evitar sustos ante un rival que tratará de despedirse dándose una alegría, aunque tras perder todas las opciones su atención se centra en la cerrada lucha que hay en la competición doméstica, cuya tabla encabeza igualado con el Ajax y con un punto más que PSV y Feyenoord.

El Real Madrid lleva cinco victorias consecutivas entre la Liga F y la Championes, en las que Misa Rodríguez no ha encajado gol alguno, dato muy relevante y destacado tanto por el técnico como por las jugadoras, que valoran que el trabajo de equipo en este aspecto está dando sus frutos.

Twente: Lemey, Van der Vegt, Knol, Carleer, Tuin, Rood, Van Ginkel, Oude Elberik, Groenewegen, Ravensbergen y Proost.

Real Madrid: Misa Rodríguez, Shei, Rocío Gálvez, María Méndez, Yasmin, Angeldahl, Dabritz, Eva Navarro, Weir, Linda Caicedo y Alba Redondo.