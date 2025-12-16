Fútbol Internacional
16 de diciembre de 2025 - 06:50

Flick convoca finalmente a Lewandowski; Szczesny vuelve a la lista

Barcelona, 16 dic (EFE).- El alemán Hansi Flick ha convocado finalmente a Robert Lewandowski para el partido copero de esta noche en Guadalajara (21:00 CET), pese a que el polaco no ha podido entrenarse los dos últimos días ni jugó ante Osasuna.

En la lista, pues, no hay apenas novedades, más allá del alta de Wojciech Szczesny, que fue baja por gastroenteritis ante los navarros. Continúan de baja por lesión Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo, además de Ronald Araujo por cuestiones emocionales.

Porteros: Ter Stegen; Joan García y Szczesny.

Defensas: Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre.

Mediocampistas: Pedri, Fermín, Casado, De Jong, Bernal, Dro y Tommy.

Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony.