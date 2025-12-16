Flick convoca finalmente a Lewandowski; Szczesny vuelve a la lista

En la lista, pues, no hay apenas novedades, más allá del alta de Wojciech Szczesny, que fue baja por gastroenteritis ante los navarros. Continúan de baja por lesión Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo, además de Ronald Araujo por cuestiones emocionales.

Porteros: Ter Stegen; Joan García y Szczesny.

Defensas: Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre.

Mediocampistas: Pedri, Fermín, Casado, De Jong, Bernal, Dro y Tommy.

Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony.