17 de diciembre de 2025 - 19:45
El Newcastle elimina al Fulham y se cita con el City en las semifinales de la EFL Cup
Redacción deportes, 17 dic (EFE).- El Newcastle eliminó este miércoles al Fulham (2-1) y se clasificó para las semifinales de la Copa de la Liga inglesa (EFL Cup), fase en la que tendrá como rival al Manchester City, que antes se deshizo del Brentford por 2-0.
Un gol en el tiempo añadido Lewis Miley dio el billete a las urracas en St. James' Park. El joven jugador de 19 años remató de cabeza un córner botado por Sandro Tonali en el minuto 92 para dar la clasificación al Newcastle.
Antes, el Newcastle abrió el marcador a los 10 minutos gracias a Yoane Wissa, pero Sasa Lukic devolvió las tablas seis minutos más tarde.