El trío de rap Kneecap pone su nombre a una camiseta de fútbol por Palestina

Después de colaborar para causas benéficas con otras bandas de música como Oasis, Fontaines DC y Thin Lizzy, Bohemians quiere con esta iniciativa rendir un "homenaje el vínculo inquebrantable entre los pueblos irlandés y palestino", explicó el equipo en un comunicado.

El 30 % de los ingresos obtenidos por la venta de las nuevas camisetas irá destinado a la ONG irlandesa 'ACLAÍ Palestina', que desde 2018 gestiona un gimnasio comunitario en el campo de refugiados de Aida en Cisjordania.

La camisola para los partidos que los 'Boh's' jueguen como visitante tiene un diseño inspirado en la kufiya y está decorada con banderas irlandesas y palestinas entrelazadas, mientras que bajo el escudo se lee en grandes letras 'Kneecap'.

El trío, fundado en Belfast (Irlanda del Norte) en 2017, alcanzó fama internacional el pasado año tanto por su talento artístico, con temas que mezclan el inglés con el gaélico, como por sus reivindicaciones en conciertos.

"Estamos encantados de presentar esta camiseta después de mucho trabajo efectuado durante los últimos meses con Kneecap y con ACLAÍ Palestina", señaló en la nota el director comercial de Bohemians FC, Daniel Lambert, quien también es el representante de la banda de rap.

Recordó que el ascenso de la banda durante el último año ha sido espectacular, hasta convertirse en una marca reconocida mundialmente, "tocando en estadios llenos y como cabezas de cartel en festivales", donde no han dejado de hablar sobre Palestina en virtud de sus "convicciones morales".

"Hay pocos clubes deportivos en este mundo que se mantengan firmes e inquebrantables frente a la opresión y en solidaridad con el pueblo palestino", destacó Naoise Ó Cairealláin, uno de los componentes del grupo.

El club del norte de Dublín, uno de los más laureados del fútbol irlandés, ya llevó esta temporada una camiseta de la banda Fontaines DC para recaudar dinero para la ONG 'Ayuda Médica para Palestina'.

Y el pasado año, celebró en su estadio de Dalymount Park un encuentro entre su equipo femenino y la selección nacional palestina, lo que se convirtió en el primer encuentro europeo para esta última.