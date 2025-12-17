El Valencia aprueba las cuentas de resultados con el "rodillo accionarial" de Lim

Los puntos aprobados fueron las cuentas anuales, el informe de gestión de la sociedad y el grupo consolidado, la gestión del consejo de administración y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Los puntos que no fueron aprobados fueron la modificación del artículo 14 de los estatutos sociales de la sociedad y la reducción del número de consejeros, de siete a seis, tras la marcha Layhoon Chan, por lo que se mantiene una vacante en el consejo de administración.

Los miembros del consejo de administración Lim Wee Kiat, Khojama Kalimuddin, Koh Kim Huat, Ong Pang Liang, Ng Ser Miang y Raymond Cheah fueron reelegidos con un 91,55 %. También la reeelección de Ernst & Young, S.L. como auditor de cuentas.

Esta junta fue la primera de Kiat Lim como presidente. El hijo de Peter Lim, que fue nombrado en este cargo del consejo de administración en marzo en sustitución de Layhoon Chan después de formar parte de él desde 2022.

Lim tuvo que enfrentarse a los abucheos, críticas y reproches de varios de los accionistas presentes. En los resultados, solo quedó una veintena de los más de 200 accionistas que acudieron a la junta.