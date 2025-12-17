El Valencia negocia para recibir una compensación por el documental de Vinícius

“La demanda por atentado al honor y falsedades está teniendo su recorrido y se han abierto a buscar un acuerdo extrajudicial. El club se puso a defender a sus aficionados y de una manera u otra habrá una resolución favorable”, aseguró Solís en la junta general de accionistas celebrada este miércoles en Feria Valencia.

El director general respondió a esta cuestión, que fue trasladada por uno de los accionistas en el turno de intervenciones para saber el avance de la demanda en la que el Valencia defiende que se ofreció una imagen distorsionada de su afición en el citado documental.

La película recoge extractos del encuentro entre el Valencia y el Real Madrid de mayo de 2023 en el que el jugador brasileño fue objeto de insultos racistas por algunos seguidores locales.

Tras la denuncia de LaLiga, el Valencia ayudó a identificar a esos seguidores a los que expulsó de Mestalla y que finalmente resultaron condenados como autores de un delito contra la integridad moral con agravante de discriminación por motivos racistas.

Después de que ese día el partido se parara, en la reanudación Vinicius fue expulsado y fue despedido de manera mayoritaria por la grada al grito de "tonto, tonto", aunque en la rueda de prensa posterior el técnico del Madrid, Carlo Ancelloti dijo que el estadio se había vuelto “loco” y dicho “mono, mono”.

Dentro del documental se incluye un vídeo de la plataforma TikTok correspondiente a ese partido. Las imágenes parecen corresponder al momento de su expulsión y están subtituladas con la palabra ‘mono’ y no ‘tonto, tonto’, motivo por el cual el Valencia interpuso en su día la denuncia que ahora ha dado paso a unas conversaciones extrajudiciales.