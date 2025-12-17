Marruecos ensaya en la Copa África el operativo de seguridad para el Mundial 2030

Varios ministerios e instituciones colaboran en la creación del Centro Africano de Cooperación Policial 2026, surgido como resultado de un taller regional sobre prácticas de seguridad en eventos deportivos internacionales organizado en colaboración con Interpol, según el informe anual de la Dirección General de Seguridad Nacional marroquí.

"Esta experiencia servirá de base para los preparativos de seguridad del Mundial 2030 conforme a los estándares de la FIFA", agrega el documento en relación con la Copa del Mundo que coorganizarán Marruecos, España y Portugal y en la que, además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán el partido inaugural de sus respectivas selecciones como homenaje al primer Mundial de la historia, disputado en Montevideo en 1930.

El operativo puesto en marcha por la celebración de la Copa de África incluye el refuerzo técnico y de recursos humanos de unidades estratégicas, como las comisarías de los aeropuertos de Rabat, Casablanca, Marrakech y Tánger.

Además, se han aumentado los efectivos en las ciudades sede de encuentros de la competición con agentes especializados en control fronterizo y la asignación de 3.387 nuevos policías para garantizar la seguridad de los partidos de torneo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paralelamente, la Dirección General de Seguridad Nacional trabaja, en coordinación con la Oficina Nacional de Aeropuertos, en la generalización del sistema de puertas electrónicas (E-GATE) para facilitar el tránsito fronterizo así como en la implementación del 'Plan Maestro 2030' de modernización aeroportuaria, agrega el organismo.

Marruecos acogerá, entre el 21 de diciembre y el 18 de enero, la Copa Africana de Naciones, que reúne a 24 selecciones nacionales de la región y se disputará en varias sedes del país.

Costa de Marfil es la vigente campeona, tras imponerse a Nigeria en la final (2-1) de la edición de 2023, disputada en su país.

Según el secretario general de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Verón Bosseman Ambo, se han vendido más de un millón de entradas para la Copa y se han concedido derechos de transmisión televisiva a 54 países africanos y 30 europeos para un evento que será cubierto por 5.500 periodistas.

"Son cifras récord sin precedentes en todos los niveles”, según Ambo.