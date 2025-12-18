Junior Alonso es el futbolista con más minutos jugados a nivel mundial en 2025

De los 75 partidos del conjunto brasileño, el defensor surgido en Cerro Porteño estuvo presente en 63 encuentros, siendo una pieza inamovible para sus entrenadores de turno. A este registro se le suman siete participaciones con la selección paraguaya en las Eliminatorias Sudamericanas, en el que completó todos los minutos sin haber pasado por el banco de suplentes.

El ranking sitúa al paraguayo sobre figuras como el argentino Nicolás Otamendi o el uruguayo Federico Valverde, en un “Top 10” donde también aparece el compañero de Alonso en el ‘Galo’, el ecuatoriano Alan Franco. Esta carga refleja la intensidad del calendario del Atlético, que incluyó los torneos domésticos y la final de la Copa Sudamericana, la cual perdieron ante Lanús.

Pese a su regularidad, el jugador nacido en la capital paraguaya cerró el año señalado por la torcida, recibiendo abucheos en los partidos de local debido a los malos resultados. La tensión entre su presencia constante y el bajo rendimiento colectivo generó un clima hostil para el defensor, quien paradójicamente es el extranjero con más partidos del club.

Con 221 juegos oficiales y contrato hasta 2026, Alonso busca revertir la relación con la hinchada “Gala”, aunque ya se menciona que está negociando su salida del equipo. El impasse actual gira en torno a desacuerdos salariales que han impedido un acuerdo para su permanencia, dejando en duda el futuro del defensor en la institución.

