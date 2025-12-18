Gustavo Gómez lidera el ranking mundial de minutos disputados en el último lustro

Esta marca sitúa al defensor por encima de figuras de renombre internacional que militan en las principales ligas europeas. El podio lo completan el portugués Bruno Fernandes, con 27.634 minutos, y el argentino Nicolás Otamendi, quien acumula 26.791 minutos. El reporte destaca la regularidad del paraguayo frente a estrellas de la talla de los ingleses Harry Kane (25.680 minutos) y Declan Rice (25.351 minutos), además del astro francés Kylian Mbappé (25.199 minutos), quienes ocupan los puestos cuarto, quinto y sexto respectivamente.

El “Top 10” de esta exigente clasificación también incluye a otro futbolista paraguayo, como es el caso del defensor de Atlético Mineiro Júnior Alonso, quien se ubica en el séptimo lugar con 25.039 minutos, seguido por el belga Hans Vanaken, el alemán Joshua Kimmich y el brasileño Marlon Freitas. La estadística subraya la notable capacidad física y la importancia en su rol de líder de Gustavo Gómez, quien con una tremenda regularidad logró superar la carga de partidos de los atletas más influyentes del fútbol contemporáneo a nivel mundial.