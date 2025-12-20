Asensio pone líder al Fenerbahce

El exjugador del Real Madrid volvió a sobresalir en el Fenerbahce que aún no conoce la derrota y que sumó su segundo triunfo seguido en el Eyup Stadium de Estambul, penúltimo en la tabla.

Después de que Anderson Talisca abriera el marcador en el minuto 27 tras recibir un balón de Levent Mercan, Marco Asensio anotó el segundo tras recibir un pase de espuela del brasileño y, desde dentro del área, ejecutar un zurdazo al segundo palo que superó al meta local Marcos Felipe.

El tercero, que redondeó la victoria visitante, llegó en l 74, en un buen pase del español hacia el colombiano Jhon Duran en la media luna que se dio la media vuelta, se adentró en el área y superó en su salida al portero del Eyupspor.

Asensio acumula en dieciocho partidos ocho tantos y cinco asistencias.

El cuadro de Domenico Tedesco se ha situado como líder provisional gracias a la diferencia de goles. Igualado a puntos con el Galatasaray que tiene pendiente su compromiso de la decimoséptima jornada.