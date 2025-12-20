Isak se lesiona

Isak, que saltó al campo en el descanso por el defensa Conor Bradley, marcó diez minutos más tarde, al aprovechar un pase del alemán Florian Wirtz aunque fue trabado por el defensa local Van de Ven. Sin embargo, ya no se levantó del terreno de juego y se marchó auxiliado por los médicos del Liverpool y Jeremie Frimpong ocupó su lugar.

Solo diez minutos permaneció en el terreno de juego Isak dañado en la rodilla derecha. El partido estuvo detenido unos minutos mientras atendían al delantero que se marchó del campo ayudado por los doctores de su equipo pero por su propio pie.

En las próximas horas Alexander Isak, uno de los fichajes más caros del club, procedente del Newcastle, será sometido a diversas pruebas para determinar el alcance de la dolencia.