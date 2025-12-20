Llorente, directo al probable once contra el Girona

Llorente, quien ha permanecido fuera de competición los últimos siete encuentros, desde el percance muscular que sufrió en Getafe el pasado 23 de noviembre, se entrena con el grupo desde el pasado jueves, ya disponible para el retorno a la acción y previsiblemente en la alineación que planea el técnico argentino para el partido de este domingo.

En ella también se prevé a Alexander Sorloth, ya restablecido de unas molestias que le impidieron jugar el pasado miércoles contra el Atlético Baleares, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Reincorporado este sábado al grupo, también apunta al once inicial, en el que, en principio, no jugará ninguno de los once futbolistas que empezaron en la Copa en Palma de Mallorca.

El once de Girona, previsiblemente, estará compuesto por Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Nico González, en el centro del campo; y Julián Alvarez y Alexander Sorloth, en la delantera.

