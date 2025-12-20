Simeone: "Almada está compitiendo muy bien"

“En realidad, Almada está compitiendo muy bien, está trabajando en consecuencia de lo que nosotros necesitamos, hay otros compañeros que lo están haciendo también muy bien y el entrenador termina decidiendo por uno o por otro”, repasó en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda.

Almada ha sido titular en tan solo dos de los últimos 14 partidos desde su vuelta de una lesión.

“Lo necesitamos de la mejor manera, tiene una visión en el último tramo importante, en el partido con el Barcelona pudo hacer un gol, hizo una asistencia a Griezmann que no pudo terminar en el gol, el pase a Conor del otro día en la jugada previa al gol (ante el Atlético Baleares) fue de él y son cosas pesantes dentro del juego del equipo”, expresó.

En ese sentido, Simeone remarcó: “A nosotros nos gusta, nos sirve y esperamos que siga evolucionando lo que queremos y lo que quiere él, que es jugar más partidos, como todos los chicos”.

