Julio Enciso, la gran figura en la clasificación del Estrasburgo en la Copa de Francia

El mediapunta paraguayo, que en esta ocasión asumió la responsabilidad de portar el dorsal número 10, firmó una actuación magistral que lo consolidó como el motor del equipo. Durante los noventa minutos, el internacional albirrojo hizo gala de su jerarquía y personalidad, liderando cada avance ofensivo con una influencia total en el desarrollo del juego.

La superioridad del atacante surgido en la cantera de Libertad se tradujo en el marcador antes de cumplirse la primera media hora de partido, en una jugada que se gestó por la banda izquierda, con un centro preciso del argentino Valentín Barco, la “joya” recibió el balón y, con un sutil control orientado de pierna derecha, quedó perfilado para sacar un potente zurdazo rasante, que terminó filtrándose entre las piernas del portero Marcos Lavín, significando no solo el primer gol del encuentro, sino también su segunda anotación consecutiva tras haber marcado recientemente ante el Breidablik Kópavogur en la UEFA Conference League.

Las estadísticas finales del encuentro ratificaron el dominio absoluto que ejerció el delantero caaguaceño sobre el terreno de juego, obteniendo la calificación más alta del partido según los registros de Sofascore con un puntaje de 8.3. El paraguayo desequilibró constantemente a la defensa rival gracias a una efectividad del ochenta y dos por ciento en sus pases y a la efectividad total en sus intentos de regate. Además, su aporte trascendió la fase ofensiva, ya que registró intervenciones defensivas clave y salió victorioso en la gran mayoría de sus duelos individuales.

Esta exhibición de liderazgo confirma que el futbolista paraguayo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional en Europa. Su capacidad para retener el balón bajo presión y distribuir el juego permitió que el Estrasburgo mantuviera el control del compromiso. Con esta victoria, el conjunto francés avanza con paso firme en el certamen, apoyado en un jugador que pasó de ser una joven promesa a convertirse en el referente indiscutido, una buena noticia para los aficionados albirrojos, atendiendo que la “joya” es la principal figura ofensiva que tendrá la selección paraguaya en su vuelta a la Copa del Mundo.

