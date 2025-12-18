Julio Enciso, determinante en el triunfo del Estrasburgo en la Conference League

El sueco Sebastian Nanasi adelantó inicialmente al cuadro dirigido por el inglés Liam Rosenior a los 11 minutos, pero el islandés Hoskuldur Gunnlaugsson empató la contienda a los 37 para el cuadro visitante. El partido se mantuvo igualado y sumamente disputado hasta que el jugador caaguaceño decidió el destino del marcador con su jerarquía individual en la ofensiva francesa.

En el momento más candente del duelo, la “joya” paraguaya apareció para asistir con un pase rasante al marfileño Martial Godo, quien sacó un derechazo cruzado para vencer al portero Anton Ari Einarsson. Ya en el cuarto minuto de adición, el surgido en Libertad redondeó una gran contra definiendo en la boca del arco tras una asistencia precisa de Sebastian Nanasi.

FALTABA QUE MOJE: gran jugada colectiva del Estrasburgo para que Enciso marque el 3-1 final vs. Breidablik.



📺 Toda la #UECL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gbmj3dtQ3R — SportsCenter (@SC_ESPN) December 18, 2025

Con este triunfo, el Racing de Estrasburgo se quedó con el primer puesto de la fase liga de la Conference League tras sumar 16 puntos en seis partidos disputados. El cuadro francés logró cinco victorias y un empate, un prestigio que le permite clasificar directo a octavos de final y definir dicha instancia como local en su estadio.

