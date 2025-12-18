Fútbol Internacional
18 de diciembre de 2025 - 19:51

Julio Enciso, determinante en el triunfo del Estrasburgo en la Conference League

Celebración de Julio César Enciso Espínola (20 años), tras marcar el tercer tanto de Racing de Estrasburgo sobre el Breidablik Kópavogur de Islandia.
El delantero paraguayo Julio Enciso fue determinante con una asistencia y un tanto en el triunfo del Racing de Estrasburgo, que se impuso 3-1 sobre el Breidablik Kópavogur de Islandia. El encuentro, correspondiente a la sexta ronda de la UEFA Conference League, se resolvió gracias a la gran actuación de la “Joya” en el tramo final del compromiso internacional.

Por ABC Color

El sueco Sebastian Nanasi adelantó inicialmente al cuadro dirigido por el inglés Liam Rosenior a los 11 minutos, pero el islandés Hoskuldur Gunnlaugsson empató la contienda a los 37 para el cuadro visitante. El partido se mantuvo igualado y sumamente disputado hasta que el jugador caaguaceño decidió el destino del marcador con su jerarquía individual en la ofensiva francesa.

En el momento más candente del duelo, la “joya” paraguaya apareció para asistir con un pase rasante al marfileño Martial Godo, quien sacó un derechazo cruzado para vencer al portero Anton Ari Einarsson. Ya en el cuarto minuto de adición, el surgido en Libertad redondeó una gran contra definiendo en la boca del arco tras una asistencia precisa de Sebastian Nanasi.

Con este triunfo, el Racing de Estrasburgo se quedó con el primer puesto de la fase liga de la Conference League tras sumar 16 puntos en seis partidos disputados. El cuadro francés logró cinco victorias y un empate, un prestigio que le permite clasificar directo a octavos de final y definir dicha instancia como local en su estadio.

