Mbappé aumenta su ventaja e iguala el récord de Cristiano Ronaldo

El delantero de Bondy consiguió su decimoctavo tanto en el presente curso liguero, con lo que su ventaja es ahora de siete dianas sobre el barcelonista Ferran Torres, que no pudo incrementar su cuenta en la victoria del conjunto azulgrana en Villarreal.

Con nueve goles completa el podio de LaLiga el kosovar Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, que tampoco pudo anotar, al igual que el polaco Robert Lewandowski, atacante del Barcelona, que lleva ocho.

El brasileño Raphinha y Lamine Yamal firmaron el triunfo del Barcelona y ya suman siete tantos, los mismos que el argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, que lleva siete encuentros ligueros sin marcar, y que el colombiano 'Cucho' Hernández, que colaboró con un tanto en la goleada del Betis sobre el Getafe.

El croata Ante Budimir y Aitor Ruibal lograron los dobletes de la decimoséptima jornada para protagonizar los claros triunfos de Osasuna y Betis sobre Alavés y Getafe, respectivamente.

-- Clasificación tras 17 jornadas y dos adelantados de la 19ª:

- Con 18 goles: Mbappé (FRA) (4p) (Real Madrid).

- Con 9 goles: Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca).

- Con 8 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona).

- Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Raphinha (BRA) (1p) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

- Con 6 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Rafa Mir (Elche); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Budimir (CRO) (3p) (Osasuna); Hugo Duro (Valencia); Moleiro (Villarreal).

- Con 5 goles: Antony (BRA) (Betis); Borja Iglesias (1p) (Celta); Pere Milla (Espanyol); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 4 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Fermín y Dani Olmo (Barcelona); André da Silva (POR) (Elche); Borja Mayoral (Getafe); Iván Romero (Levante); De Frutos (Rayo Vallecano); Bellingham (ING) (Real Madrid); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 3 goles: Lucas Boyé (ARG) (1p) y Carlos Vicente (3p) (Alavés); Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Ez Abde (MAR), Fornals y Ruibal (Betis); Swedberg (SUE) (Celta); Germán Valera y Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Roberto (1p) y Kike García (1p) (Espanyol); Liso (Getafe); Tsygankov (UKR), Stuani (URU) (2p), Vanat (UKR) y Ounahi (MAR) (Girona); Samu Costa (POR) (Mallorca); Raúl García de Haro (Osasuna); Álvaro García (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Brais Méndez, Gonçalo Guedes (POR) y Barrenetxea (Real Sociedad); Akor Adams (NGR), Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia); Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 2 goles: Toni Martínez (Alavés); Giuliano Simeone (ARG), Almada (ARG), Álex Baena, Gallagher (ING) y Koke (Atlético de Madrid); Rashford (ING), Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Ferran Jutglá, Pablo Durán y Aspas (1p) (Celta); Puado (1p), Cabrera (URU), Carlos Romero (Espanyol); Mario Martín y Arambarri (URU) (Getafe); Catena y Víctor Muñoz (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Carlos Soler y Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI) y Alexis Sánchez (CHI) (1p) (Sevilla); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Comesaña, Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Guevara e Ibáñez (Alavés); Sancet (1p), Berenguer, Maroan, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p), Guruzeta y Rego (Athletic); Barrios, Nico González (ARG) y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Diego Llorente, Lo Celso (ARG), Bartra, Bakambu (CGO), Valentín Gómez (ARG) y Altimira (Betis); Javi Rueda, Hugo Álvarez, Mingueza, El Abdellaoui (MAR), Román y Carreira (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Febas, Héctor Fort y Martim Neto (POR) (Elche); Miguel Rubio, Roberto y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR) e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau y Witsel (BEL) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez y Dela (1p) (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Manu Morlanes y Pablo Maffeo (ARG) (Mallorca); Rubén García, Iker Benito, Bretones y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Reina, Ilic (SRB), Carmo y Viñas (1p) (Oviedo); Isi (1p), Fran Pérez, Alemao (BRA), Pep Chavarría, 'Pacha' Espino (URU) y Mendy (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Carreras, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Oskarsson (ISL), Odriozola y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Peque, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Lucas Beltrán y Luis Rioja (Valencia); Rafa Marín y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche).