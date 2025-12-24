Roig, presidente del Villarreal: "Repetir 'Champions' es el objetivo de 20206"

"Hemos hecho un buen año, yo creo que en la primera parte logramos clasificarnos para la Champions y poder disputar esta competición. En esta temporada estamos haciendo las cosas muy bien en liga, pero en Europa y en la Copa no ha ido de la cosa tan bien", dijo Roig.

"En Champions debíamos haber hecho más puntos, pero por circunstancias que ahora tampoco vienen al caso, no ha sido posible", añadió en ese sentido.

Además, mostró su confianza en que en 2026 puedan lograr "el objetivo que nunca hemos logrado en la historia: jugar Champions dos temporadas seguidas", apuntó.

En ese sentido, Roig considera que es un "objetivo muy importante" y que "desde ya todos debemos que tener en la cabeza, sobre todo el míster -Marcelino García- y los jugadores", ya que es "una meta que nos motiva y aquí en la historia del Villarreal nunca hemos logrado estar dos años en Champions seguidas", agregó.

Sin embargo, reconoció que "no es fácil cuando juegas la Champions, porque te mata todo lo demás, pero creo que estamos en el buen camino para lograrlo".

"Ese tiene que ser nuestro objetivo para este 2026: volver a ser un equipo de Champions", insistió ante los empleados de la entidad Roig, que ya hizo un brindis navideño con los jugadores tras el último partido de Liga disputado en 2025.