Sonia Bermúdez:"En 2026 buscaremos el billete al Mundial y conquistar la Liga de Naciones"

Bermúdez es desde el pasado mes de agosto seleccionadora española de fútbol en sustitución de Montse Tomé. Cinco meses después de tomar las riendas del equipo nacional hizo balance del año deportivo.

"Este año nos ha regalado momentos inolvidables. Nuestra selección ha recuperado el número 1 del ránking FIFA, ha alcanzado la final de la Eurocopa y hace apenas unos días conquistamos nuestra segunda Liga de Naciones. Lo hicimos ante más de 55.000 aficionados, un récord histórico que representa el apoyo, la pasión y el compromiso de todos vosotros", dijo Bermúdez, en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Fútbol.

"Cada uno de estos logros refleja el trabajo, la ambición, la fuerza de este equipo y también el impulso que nos dais a cada paso", manifestó.

Para 2026, la selección española sigue "con la misma ilusión y ganas" y dos objetivos muy claros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Trabajaremos para sellar el billete al Mundial de Brasil y lucharemos para volver a conquistar una nueva edición de la Liga de Naciones", concluyó.