Copa África de Naciones: Egipto logra su segunda victoria y pase a octavos

Con un polémico arbitraje, Egipto se impuso a Sudráfica por 1-0, con gol de Mohamed Salah, en una jornada en la que Marruecos no pasó del empate frente a Mali (1-1), con un tanto de Brahim Díaz desde los once metros, insuficiente para sellar su segunda victoria.

Salah, en los dos partidos disputados en la competición, ha cumplido con las expectativas. Suyo fue el tanto de la victoria frente a Zimbabue (2-1) y suyo fue también el que derrotó a Sudáfrica, que acudió a la cita con el mismo objetivo que su rival: ganar su segundo encuentro y alcanzar los octavos de final.

También en el grupo B, Angola y Zimbabue disputaron un encuentro clave para su futuro en la Copa África.

Sin puntos tras caer derrotados en su estreno, necesitaban como mínimo no dejar su casillero a cero para tener opciones en la última jornada. Ambos consiguieron su objetivo con un empate (1-1) que no cierra las puertas a ninguno de alcanzar octavos de final.

Marruecos parecía destinado a convertirse en el segundo equipo del campeonato en alcanzar los octavos de final.

Cerró la jornada de este viernes ante Mali y no pudo pasar del empate (1-1) en un choque marcado por los dos tantos de penalti.