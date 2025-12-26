Pep Guardiola celebra evolución de Rodri en el City

“Rodri está mucho, mucho mejor. Si estará disponible o no, lo decidiremos” este viernes, señaló el entrenador español Pep Guardiola sobre su compatriota y Balón de Oro en 2024, que está de baja por lesión desde hace casi dos meses.

Sobre Jéremy Doku y John Stones, informó de que “todavía no están, pero pronto volverán”, y mostró sus condolencias al Nottingham Forest tras el fallecimiento el jueves del exjugador John Robertson, leyenda de ese club, y a su familia. Guardiola expresó su pesar por la pérdida de “alguien tan importante para la historia y el legado” del Nottingham Forest.

El entrenador español elogió a su rival de este sábado: “Es un equipo que ha invertido mucho en los últimos años tras ascender a la Premier League. Son un equipo realmente bueno”.

Sobre su jugador Ryan Cherki, que ha destacado en los últimos partidos del City, afirmó que es “increíblemente talentoso”, pero apostilló: “No se trata solo de Cherki, quiero que todos sobresalgan, pero conozco las fortalezas y debilidades de los jugadores porque estoy con ellos, estamos con ellos todos los días, y cada consejo, comentario y sugerencia tiene como objetivo ayudarlos a ser cada vez mejores”.

El City es segundo en la Premier League con 37 puntos, dos menos que el Arsenal. “Bueno, el mejor lugar para estar es en la cima, y todavía no estamos ahí”, admitió Guardiola, que reconoció que en el mercado de fichajes de enero “todo puede pasar”. EFE