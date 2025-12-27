0-1. Raúl Jiménez lidera el tercer triunfo seguido al Fulham

Mientras Areola voló para negar el 0-1 en los primeros instantes al Fulham, luego fue Leno quien acaparó el protagonismo frente a la insistencia de Jarrod Bowen en los minutos posteriores, dentro de un encuentro con alternativas, con movimientos en las áreas, pero sin goles hasta el tramo final, hasta que acertó el internacional mexicano con el 0-1.

El centro desde la banda fue de Harry Wilson para el cabezazo solitario de Raúl Jiménez, que la cruzó fuera del alcance del Areola.

El Fulham es undécimo, a tres puntos de Europa, mientras que el West Ham sigue en zona de descenso, en la antepenúltima plaza, tras su séptima jornada consecutiva sin ganar.