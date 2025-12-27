1-1. Vecino marca, pero el Lazio se atasca ante el Udinese

El centrocampista argentino sumó el primer tanto de su campaña, pero no sirvió para acercar a los 'biancocelesti' a los puestos europeos. Su disparo en el minuto 80 de partido, desviado por Kabasele, colocó al Lazio en una gran posición para llevarse los tres puntos de Údine (norte) tras un partido igualadísimo.

Sin embargo, en la última jugada del duelo, todo cambió. El Lazio, en un intento de salida de balón, acabó cediendo la posesión. Zaccangi lanzó en largo y el balón dio en un brazo pegado al cuerpo de Palma, carrilero del Udinese. Primeras protestas de un Lazio que, apenas segundos después, protestó otra posible mano cuando Zaniolo disparó y golpeó en Davis, su propio compañero.

Éste último se quedó el balón en el área y acabó marcando el tanto. El VAR, tras segundos de revisión sin necesidad de que el colegiado acudiera al monitor, autorizó la validación del gol entre las protestas de los jugadores laziales, que entre la tensión y la desesperación acabaron enfrentados contra los del Udinese en una pequeña tangana final.

El combinado que entrena Maurizio Sarri, invicto en los últimos cuatro duelos, se queda tras el empate final en la octava plaza con 24 puntos, a tres de un Como 1907 que marca los puestos europeos, aunque con un partido más jugado.

El Udinese asciende a la décima plaza con 22 puntos y corrige la derrota sufrida ante la 'Fiore' la pasada jornada. El combinado 'Viola', colista de la Serie A, volvió a perder esta jornada y solo suma un triunfo en lo que va de campaña.