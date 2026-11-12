Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno

En total, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a cargo de Tadeo Rojas -reconfirmado en el cargo por el presidente Pedro Alliana-, desembolsó G. 26.366.012.000 (US$ 4,25 millones) a favor de la mayor proveedora del programa Hambre Cero, Comepar. Los desembolsos se concretaron a través de una seguidilla de facturas liberadas en apenas 48 horas, justo en el momento de mayor incertidumbre social e institucional por el cierre de Ueno Bank.

Según los registros oficiales alojados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la maratónica acreditación a favor de Comepar SA se concentró de forma íntegra entre el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre. La cartera a cargo del ministro Tadeo Rojas procesó en ese brevísimo lapso un total de 21 solicitudes de transferencia de recursos, liberando montos individuales que iban desde los G. 1,5 millones hasta más de G. 6.998 millones.

La celeridad del trámite administrativo dentro del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) fue casi inmediata. La administración pública operaba bajo los condicionamientos del caos financiero generalizado; sin embargo pese a esta alarmante situación, las órdenes de pago para la firma adjudicada en el programa de alimentación escolar salieron en cuestión de horas.

Mientras la firma de Cardona recibía los cuantiosos pagos el 3 de noviembre —fecha en que el Banco Central del Paraguay anunció el corte de la entidad bancaria—, el panorama en las calles era desolador. Miles de ahorristas afectados formaban largas filas frente a sucursales en busca de respuestas, encontrándose únicamente con las puertas cerradas y escenas de llanto ante la desesperación. Se estima que más de 3 millones de clientes fueron directamente perjudicados por el colapso financiero.

Miguel Cardona y Mburuvicha Róga: El “proveedor amigo” del negocio de Hambre Cero

Una relación privilegiada y construida en las sombras del poder es la que mantenían el empresario Miguel Cardona y el expresidente Santiago Peña. El extitular del Club Olimpia visitaba frecuentemente al mandatario en Mburuvicha Róga, coincidentemente poco antes de que se promoviera la ley N.º 7264/2024 “Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo”. Estas idas a la residencia presidencial continuaron durante el tratamiento de la normativa y mucho después.

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Tal como lo reveló la investigación de ABC Color sobre los “Sobres del poder” —a partir de datos obtenidos mediante el Portal de Acceso a la Información Pública y registros fotográficos—, Cardona mantuvo frecuentes ingresos a Mburuvicha Róga.

Estas visitas, que no figuraban en las agendas oficiales ni contaban con una justificación institucional pública, se intensificaron justo en los periodos en los que el MDS moldeaba los pliegos y definía los multimillonarios acuerdos de alimentación escolar para Asunción, el departamento Central y Presidente Hayes. La empresa Comepar SA se quedó con contratos superiores a los G. 2 billones del programa estrella de Santi Peña, hoy preso por la estafa de Ueno.

La liberación de más de G. 26.300 millones en apenas 48 horas, en el momento más álgido de la crisis política y bancaria más importante del país en las últimas dos décadas, es prueba fehaciente de que los compromisos con los contratistas del entorno presidencial mantuvieron la máxima prioridad en la agenda de desembolsos, muy por encima de la angustia ciudadana y la parálisis financiera del país.

MDS y Comepar: La ruta y el desglose de los 21 pagos exprés por Hambre Cero

La revisión de las órdenes de transferencia procesados por Desarrollo Social revela una velocidad alucinante en la ejecución de los fondos públicos, principalmente teniendo en cuenta que el país se incendiaba con miles de ciudadanos que salieron a las calles a protestar por el desfalco de Ueno.

En apenas un bloque temporal de dos días (el 3 y el 4 de noviembre), las arcas estatales canalizaron un total de 21 pagos consecutivos a favor de Comepar SA bajo el identificador de la licitación 450421. La distribución se dio de la siguiente manera:

3 de noviembre de 2026: Concentró la gran masa de los pagos, con 15 facturas liquidadas en esa jornada, destacándose los montos más altos de la serie (como el pago por G. 6.528.829.333 mediante la factura 001-001-0001409 y el de G. 6.389.201.190 con la factura 001-001-0001393).

4 de noviembre de 2026: Se ejecutaron las 6 facturas restantes del lote, correspondientes a los pagos operativos y complementarios de la adjudicación.

No es la primera vez que el proveedor favorito de Santi recibe una sugestiva preferencia con relación a los pagos que mensualmente realiza el Gobierno bajo el plan de alimentación escolar. Ya el 13 de noviembre del año pasado, se dio a conocer que el amigo del expresidente figuraba entre las empresas que reclamaban al Estado el pago de una millonaria deuda en Hambre Cero.

Sin embargo, los registros oficiales del Ministerio de Economía desnudaban otra realidad: mientras la firma privada embolsaba pagos mensuales de manera casi ininterrumpida, el pasivo estatal con el resto de las proveedoras competidoras crecía de forma asfixiante cada 30 días.

El ascenso del hijo de Tadeo Rojas y su guiño al entorno de Ueno Bank

La asunción de Samuel Tadeo Rojas —hijo del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas— al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) marca un nuevo hito en el reacomodo de piezas del actual gobierno de Pedro Alliana. Eso sí, llamó la atención que cuando el flamante procurador asumió el cargo, envió un explícito saludo y planteó el acompañamiento cercano de Roberto “Ilo” Moreno, exasesor jurídico de la Presidencia.

“Les hago llegar el saludo afectuoso de Roberto Moreno Rodríguez, que hoy no pudo estar presente, pero que les aseguro les lleva en el corazón y me dijo que me va a acompañar desde donde esté”, expresó Tadeo Rojas Junior.

La mención explícita a Moreno no es un dato menor en el organigrama del escándalo de Ueno Bank, pues integra el círculo familiar directo de uno de los principales imputados en el caso. Su hermana, María Esmeralda Moreno Rodríguez, está casada con Juan Gustale, exdirectivo de la entidad bancaria que actualmente se encuentra con prisión preventiva procesado por presunta lesión de confianza y otros delitos.

Moreno renunció a la Asesoría Jurídica de la Presidencia en la misma jornada en que el Congreso tramitaba la expulsión de Peña, acorralado por el quiebre bancario.

La respuesta de Tadeo Rojas: El MDS desliga responsabilidades y apunta al Ministerio de Economía

Consultado sobre la maratónica transferencia de los más de G. 26.300 millones a Comepar S.A. en pleno colapso financiero, Rojas sostuvo que el proceso responde a una rutina administrativa mensual que escapa al control directo de su institución. Según explicó, la Solicitud de Transferencia de Recursos (STR) se remite al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a finales de mes —en este caso, el 29 de octubre— y es dicha cartera la que administra los pagos conforme a su disponibilidad financiera y plan de caja.

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“Nosotros hacemos la solicitud entre el 24 y el 28 cada mes. Y en este caso justamente se hizo en ese lapso de tiempo la liquidación y la STR. A partir de ahí ya quedan a cargo del Ministerio de Economía los pagos”, argumentó el ministro. Detalló que los desembolsos se fraccionan por tipo de servicio (merienda, desayuno y almuerzo), motivo por el cual aparecen varios pagos.

Se distribuye en distintas fuentes de financiamiento —como la fuente 30 (royalties) y la fuente 10 (recursos del tesoro)— según la asignación que determine Economía. De acuerdo con su versión, los pagos ejecutados entre el 3 y el 4 de noviembre correspondieron específicamente a fondos de fuente 30, abarcando no solo a la firma de Miguel Cardona, sino también a otras proveedoras como Distribuidora del Paraguay y el Consorcio de Abastecimiento, quedando saldos pendientes en fuente 10, agregó el titular del MDS.

Ante los cuestionamientos sobre el trato preferencial y la delicada coyuntura política del momento, el titular del MDS restó importancia a los vínculos personales del empresario con Santiago Peña. “El relacionamiento de Cardona para nosotros es irrelevante. Hacemos el proceso de liquidación administrativo y enviamos a Economía. El Ministerio de Economía determina los pagos y hace las transferencias”, alegó.